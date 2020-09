„Jedná se o jeden z z nejlepších současných týmů u nás. Hraje hodně rychle a působí výborně organizovaně, což má převzaté od současného kouče Vládi Růžičky,“ upozornil na sílu soupeře Antonín Honejsek.

Za čtvrt roku 29letý útočník Beranů rovněž zmínil skvělou vyváženost celého mančaftu.

„Hlavní zbraní je kvalitní obrana, prezentují se rychlými přechody do útoku,“ všiml si Honejsek na soupeři, který letos zvládl oba úvodní zápasy.

Berani se oproti tomu bodů nedočkali. Před týdnem doma prohráli s Olomoucí 1:4, o dva dny později na ledě Sparty Praha.

Na začátku nové sezony extraligy se tak okolo nich točí otázka střelecké produktivity.

„Neustále říkám jednu věc: „Jak trénuješ, tak hraješ.“ Všichni jsme si v týdnu dávali záležet na zakončení. Pořád věřím, že se jedná o záležitost chvilkového výpadku. Když se proti tomu jde naproti tréninkem, tak se vše v dobré obrátí,“ neobává se Honejsek.

„Sezona probíhá ve vlnách a my se nemůžeme hroutit, že jsme zatím vstřelili jednu branku. Musíme být preciziní v zakončení, jak se tomu děje na tréninku,“ vidí klíč k prvním letošním bodům.

Vzhledem k nařízením nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly se během následujících 14 dní na stadion dostane pouze tisícovka diváků.

„Je to hodně smutný obraz dnešní doby. Ve společnosti panuje špatná nálada a to nejen ve sportu. Pro nás se jedná o další ránu. Nejsme z toho nadšeni. Musíme to však přijmout,“ krčí rameny.

Honejska v průběhu přípravy trápilo zranění, v úvodních zápasech ho ještě brzdila kondice.

„V tom mě tlačila bota. Doháním to. Nyní jsem se na ni zaměřoval,“ uzavřel 28letý borec.