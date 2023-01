Berani nastoupili do zápasu s jedinou změnou v sestavě, Ukrajince Sadovikova ve čtvrté formaci nahradil Gago.

Úvodní třetina hostům herně úplně nevyšla, domácí působili lepším a aktivnějším dojmem. Také se v osmé minutě dostali do vedení, přesilovou hru využil Jakub Svoboda. Ševci přesto z ojedinělé akce vyrovnali – střílenou pobídku Mrázka na brankovišti zužitkoval Honejsek. Přerovští následně měli dvě šance na vrácení vedení, ani jednu neproměnili.

Berani šli zkraje druhé části do vedení, v početní převaze třetím gólem sezony udeřil Köhler. Domácí srovnali o necelé dvě minuty později, přihrávku Jakuba Svobody dorazil Březina. Ve 26. minutě byl na ledě k vidění nehokejový moment, Ševčík obětavě lehl do střely Ondráčka, přičemž utrpěl zásah do oblasti hlavy a krku. Musel být odvezen na nosítkách.

Po polovině zápasu mohli hosté znovu vést, Mrázek nevyužil nabídku Honejska. Ševci přesto do kabin odjížděli spokojenější, teprve ve druhém startu mezi dospělými se prosadil Lukáš Heš.

Třetí třetina začala náporem domácích, Černý ani Okál neuspěli, na druhé straně poté Gago nastřelil tyč. Ke konci utkání se do velké šance dostal domácí Březina, střelu však umístil jen těsně vedle tyče. Už to vypadalo na tři body hostů, to ale zamítl Pechanec, který srovnal 48 vteřin před koncem třetí třetiny.

Prodloužení přineslo šance na obou stranách. Za hosty v samostatném úniku neuspěl Honejsek, domácím nepomohl Pechanec. Rozuzlení přišlo 42 vteřin před koncem prodloužení, rozhodl navrátilec do sestavy Gago.

Chance liga, 35. kolo

HC ZUBR Přerov – PSG Berani Zlín 3:4 p. p. (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Jak. Svoboda (Chroboček, Březina), 25. Březina (Jak. Svoboda, Pechanec), 60. Pechanec (Doležal, Jak. Svoboda) – 14. Honejsek (Mrázek), 23. Köhler (Mrázek, Gazda), 37. Heš (Kindl, Pospíšil). 65. Gago. Střely na branku: 25:21. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Rozhodčí: Jaroš, Mejzlík – Bezděk, Kučera. Diváci: 2 004.

HC ZUBR Přerov: Postava (Žurek) – R. Černý, Krisl, Chroboček, Dluhoš, Ševčík, Gréč – Jak. Svoboda, Pechanec, Březina – Okál, F. Dvořák, Doležal – Jan Svoboda, Macuh, Goiš – Dobša, Indrák, Fencl – Hradil.

PSG Berani Zlín: Honzík (Huf) – Talafa, Gazda, M. Novotný, Suhrada, Husa, Zbořil, Riedl – P. Sedláček, Honejsek, Mrázek – Pospíšil, Kindl, Heš – Ondráček (A), Hejcman, Kubiš (C) – Zabloudil, Gago, Köhler (A).