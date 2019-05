Vedení hokejového klubu PSG Berani Zlín v pátek na veřejné tiskové konferenci v parku před zlínským zámkem v rámci Filmového festivalu představilo poslední čtvrtou výraznou posilu na nadcházející sezonu.

„Jsme rádi, že jednání byla úspěšná. Věříme, že bude velkým přínosem pro náš klub. Osobně jsem se jel na Rickarda podívat do Švédska během loňské sezony, patřil k výrazným oporám Timry a svými výkony nás přesvědčil o svých nesporných kvalitách,“ poznamenal generální manažer PSG Berani Zlín Martin Hosták na adresu stockholmského rodáka a odchovance klubu Lidingö Vikings.

Po předloňském odchodu lotyšského střelce a tvůrce hry Robertse Bukartse do Třince, respektive pražské Sparty Berani hledali tvořivého a kreativního útočníka. Sportovní manažer Jiří Šolc vytipoval právě Palmberga.

„Měl by plnit roli kreativního útočníka, jenž bude vytvářet šance pro ostatní hráče, bude hrát přesilovky a tvořit hru,“ zmínil Hosták, že na zahraniční akvizici naloží jednu z klíčových rolí v týmu.

Prostor by měl dostat na pozici centra v prvních dvou formacích.

„Budeme po něm chtít, aby jako cizinec patřil k lídrům v týmu. Ale chceme mít trpělivost. Mám vizi, s kým by mohl hrát, ale to vůbec nemusí fungovat. Nechci na tohle tlačit,“ reagoval kouč Antonín Stavjaňa.

Určitou představu však už staronový trenér má.

„Na ledě potřebujeme něco odtrénovat, odehrát zápasy, které ukážou, zda spojení bude fungovat, nebo ne. Tajně v koutku duše věřím, že by k němu zapadl Béďa Köhler, ale je to předčasné říkat. Hráči se o to musejí poprat a vybojovat si místo na slunci, jak se říká,“ vzkázal Stavjaňa svým svěřencům.

Střední útočník, který teprve v uplynulé sezoně vyzkoušel v dresu Timry elitní švédskou soutěž, byl a s 31 kanadskými body (9+22) druhým nejproduktivnějším hráčem. Sestupu klubu však nezabránil.

"Působí jako super kluk"

Ve Zlíně však už na první pohled udělal dojem. S týmem totiž absolvoval teambuilding v podobě hromadného výšlapu po valašských kopcích.

„Působí jako super kluk, uvidíme na ledě. Neviděl jsem ho hrát, takže nedokážu říct,“ poznamenal útočník Jakub Herman.

„Přišel do nového prostředí, takže se musí adaptovat. Čeká ho jiný hokej i život. Pevně věříme, že tohle zvládne. Koupit hráče, který je jak se říká na vrcholu, není takové umění, jako sehnat hráče, který má ještě kapacitu se zlepšit. Věříme, že Rickard má něco v sobě, čím by mohl se potáhnout a zároveň nám pomohl,“ poznamenal Stavjaňa, který sám v první polovině devadesátých let strávil dvě sezony Jönköpingu v klubu HV71.

„Trošku jsem poznal jejich kulturu. Sázíme na pracovitost a herní inteligenci. Je to pětadvacet let, ale základní fráze umím,“ pousmál se trenér Zlína.

O českém hokeji moc neslyšel

Palmberg se připojí k týmu podle dohody koncem července s přechodem mužstva na led podobně jako lotyšský obránce Ralfs Freibergs, který odehrál světový šampionát a připravuje se individuálně. Před pár týdny kouč Stavjaňa zmínil, že jeho setrvání ve Zlíně není jisté, jelikož má ve smlouvě klauzuli o odchodu do KHL.

„Bude na devadesát devět procent hrát ve Zlíně. Ale v téhle chvíli jsem s ním mluvil a chystá se do Zlína zpět. Nemáme žádné jiné informace, že v červenci se připojí k týmu,“ uklidnil fanoušky Hosták.

Po již zveřejněných příchodech útočníků Dufka, Köhlera a obránce Buchty je kádr uzavřený.

„Je otázka, jak bude vypadat zdravotní stav hráčů. Určité doplnění přijít může. Máme tam mladé kluky, kteří budou bojovat v srpnu o místo v sestavě. Větší posily už nechystáme,“ dodal Hosták.

Palmberg narozen 31. března 1989 hrál většinu kariéry v nižších soutěžích ve Švédsku, ve druhé nejvyšší lize Allsvenskan nastupoval v týmech HC Vita Hästen, Södertälje SK. V soutěži Divize 1 hrál za Mjölby, Skövde, Mariestad BolS a Nybro Vikings.

V uplynulém ročníku působil v nejvyšší lize Svenska hockeyligan (SHL), kde v dresu Timra IK odehrál celkem 53 utkání a získal 35 kanadských bodů za 11 gólů a 24 asistencí. Po sestupu Timry si hledal nové angažmá a v nadcházející sezoně bude působit v Česku.

„Abych řekl pravdu, o českém hokeji jsem toho moc neslyšel, protože jsem nikdy nehrál mimo hranice Švédska. Něco jsem občas zaslechl. Co vím, jsou zde rychlí a talentovaní a také zkušení hráči. Už se těším na začátek sezony,“ vzkázal Palmberg.