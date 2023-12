Po delší čase přivedli nové jméno. Avšak zatím jen na zkoušku. Hokejovým Beranům bude minimálně do konce prosince vypomáhat zkušený švédský bek Stefan Warg.

Hokejoví Berani jsou zatím šestí. Příliš radosti si však v letošní sezoně neužili. | Video: Deník/Radek Štohl

„Společně s trenéry chceme zvýšit kvalitu v obranné fázi hry. Stefan je bek, který se nebojí fyzické hry, zároveň by měl díky svým zkušenostem přinést klid do obranné fáze. Domluvili jsme se nyní na zkoušce do konce kalendářního roku, která bude prodloužena, pokud bude patřit mezi klíčové obránce s velkým přínosem pro klub," informoval generální manažer klubu Jan Pravda.

Warg je 33letý bek, který má podle oficiálních údajů rovný metrák. Velkou část kariéry strávil v rodném Švédsku, vyzkoušel si angažmá v Malmö nebo Örebro. Loni nasakoval ve finském KooKoo, jeden zápas si střihl také za pražskou Spartu. V letošním ročníku hrál v ICEHL za Vídeň.

Honejsek se vrací do Chance ligy, hrát bude za Porubu!

Stefan Warg byl v roce 2008 draftován do NHL, kam si ho zvolili Anaheim Duck. Nastupoval však jen za mančafty Seattle Thunderbirds a Prince Albert Raiders.

Naskočit by mohl už v pondělí proti Frýdku-Místku.