Ševci se ve víkendovém střetnutí museli obejít bez kapitána Kubiše, céčko nesl Köhler. Do zápasu nenaskočil ani bek Bukač, po zranění se naopak představil forvard Sedláček.

Bezbrankovou úvodní třetinu vystřídala záživnější druhá část, avšak pouze pro domácího fanouška. Ten sledoval sérii spálených šancí svého mančaftu a další vydařený výkon Hufa v brankovišti Beranů.

Domácí střeleckou smůlu prolomili na konci 26. minuty, pouhých sedm vteřin po zahájení početní převahy. „Do utkání nastoupili s elánem, protože si na nás věřili. Určitě jim pomohl i první gól zápasu. My jsme pak na jejich dobrou obranu nenašli žádnou protizbraň,“ mrzelo Juríka.

Kouč Beranů Vlach o koncovce i úvodu: Ještě jsme byli v autobuse. Co Claireaux?

Hosté přeci jen dokázali vyrovnat, první soutěžní gól v novém působišti si zkraje třetí třetiny připsal Illéš. Radost hostů netrvala ani tři minuty, Třebíč znovu šla do vedení. „Když jsme se vrhli do útoku a vyrovnali jsme, tak po propadnutí v útočném pásmu jsme dostali druhý gól. Posledních šest nebo sedm minut si to domácí pohlídali a my jsme na zvrat neměli sílu abychom zápas zdramatizovali a dotáhli do prodloužení. Chybí nám entuziasmus do hry, jsme chladní, ledoví.“

Závěrečný nápor ševců se nekonal. V podstatě ani nemohl, v čase 58:20 na trestnou lavici usedl Honejsek. „ Na vyloučení v závěru se musíme podívat, ale v posledních dvou minutách si hráči musí dávat pozor na jakýkoli zákrok. Rozhodčí to zapískal, ale k tomu kontaktu vůbec nemělo dojít,“ uzavírá Juraj Jurík.

Hokejisté Zlína po sedmi odehraných kolech Chance ligy mají na kontě šest bodů, tabulkou se propadli na předposlední místo.V dalším zápase se představí ve středu, na Zimním stadionu Luďka Čajky se od 17.30 hodin postaví Litoměřicím.

Chance liga, 7. kolo

SK Horácká Slavia Třebíč –⁠ PSG Berani Zlín 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 26. Bittner (Bořuta), 45. Bořuta (Bittner) – 43. Illéš (Köhler, Gago). Střely na branku: 31:22. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0.

SK Horácká Slavia Třebíč: Jekel (Mičán) – Bořuta, Tureček, Doudera, Hunkes, Forman, Poizl, Furch, Kovář – Dočekal, Bittner, Meluzín – Holec, Vodný, Svoboda II – Krliš, D. Michálek, Ferda – Michalčuk, Mat. Novák.

PSG Berani Zlín: Huf – Bartko, M. Novotný, Husa, Zbořil, Gazda, Suhrada, Talafa – Gago, Kindl, Mrázek – Pospíšil, Honejsek, Ondráček (A) – P. Sedláček, Hejcman, Frömel – Köhler (C), Chludil, Illéš.