„Snažíme si z těch zápasů brát to pozitivní. Už jsme za ty roky zažili v přípravě, kdy jsme vyhrávali i prohrávali a vždycky to v sezoně bylo jiné,“ uklidňuje útočník Beranů Antonín Honejsek.

„Už nějaké zkušenosti máme, tyhle prohry nejsou všeříkající. Spíš se snažíme plnit věci, co nám trenér říká. Zápas od zápasu jsme lepší. Dnes jsme si to pokazili neproměněnými šancemi, jinak to bylo dobré,“ myslí si zlínský forvard.

Hosté přitom bez svých opor Holíka, Muellera, Čiliaka či Plekance prohrávali po gólu právě Honejska z 33. minuty. Jenže hned ve 41. minutě vyrovnal Orsava a obrat dokonal ve 49. minutě Kucsera.

Berani přitom po inkasované brance mohli jít zpět do vedení, jenže druhou Honejskovu trefu rozhodčí neuznali pro vysokou hůl. I přes pár dalších šancí se už Beranům, kteří se museli rovněž obejít bez kvarteta zraněných (Ondráček, Herman, Kubiš, Palmberg), se vyrovnat nepodařilo.

„Nevychází nám třetí třetiny. Průběh zápasu se pro nás vyvíjí dobře, ale poslední třetinu nemáme ten správný drajf a i štěstí. Měli jsme tam dnes suverénně hodně šancí na vstřelení gólu, mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem. Nehledal bych chybu v tom, že jsme prohráli třetí třetinu, ale v tom, že jsme nedali góly,“ litoval autor jediného gólu Zlína v zápase.

PSG BERANI ZLÍN - KOMETA BRNO 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 33. Honejsek – 41. Orsava (Lev), 49. Kucsera (Orsava). Rozhodčí: Cabák, Šír – Hlavatý, Rožánek.

PSG Berani Zlín: Kašík (Kořének) – Freibergs, Gazda, Řezníček, Buchta, Žižka, Nosek, Ferenc – Šlahař, Fořt, Fryšara – Okál, Sedláček, Szturc – Dufek, Honejsek, Köhler – Kratochvil, Popelka, Navrátil.

HC Kometa Brno: Klimeš (Vejmelka) – Štencel, Pyrochta, Gulaši, Svozil, Forman, Malec, Kowalczyk – Orsava, Lev, Kucsera – Jenyš, Kusko, Kratochvíl – Svoboda, Hruška, Horký – Kunc, Süss, Havlát.