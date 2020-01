Bez útočníků Antonína Honejska a Bedřicha Köhlera prohrávali už po první třetině 0:2 po brankách Irgla a Nahodila. V 56. minutě po sražené střele Claireauxe připravil Konráda o čisté konto Dufek. Jenže při hře bez brankáře Irgl předložil před opuštěnou klec kotouč Kolouchovi, který pečetil výhru Hanáků.

„Výsledek mrzí, ale hra nebyla špatná. Trápíme se v koncovce, vždyť jsme dali dnes jen jeden gól. Trochu nám chybí drajf do brány, trochu se o to rvát. Trochu jsme podlehli iluzi, že budeme hrát hokejíček jiný. Stojí to spoustu sil a bodový zisk není žádný. Dnes jsme nebyli horší, ale v produktivitě ano. Mrzí, že takhle ztrácíme další body," litoval kouč Zlína Robert Svoboda.

„Jsme rádi za tři body, protože nám nevyšel předchozí domácí zápas s Vítkovicemi. V první třetině jsme začali o hodně lépe a za vedení 2:0 jsme se uklidnili. Vytvořili jsme si poté i šance a byla škoda, že jsme nešli do většího náskoku. Zlín si vytvořil rovněž příležitosti. Byl to vyrovnaný zápas až do konce. Gól soupeře nás v závěru trochu zabrzdil a ještě jsme se klepali o vítězství,“ poznamenal trenér Olomouce Jan Tomajko.

Navzdory třetí porážce zůstávají Berani devátí, přesto se právě Olomouc na Zlín bodově dotáhla.

V posledním zápase před reprezentační přestávkou přivítají žlutomodří v neděli od 15.30 hodin Plzeň.

OLOMOUC - PSG BERANI ZLÍN 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Irgl (Ondrušek, Burian), 20. Nahodil (Klimek), 57. Kolouch (Irgl) – 56. Dufek (Claireaux) Rozhodčí: Pražák, Obadal – Gebauer, Lederer. Diváci: 4528.

HC Olomouc: Konrád (Lukáš) – Švrček, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), Olesz – Vodný, Kolouch, V. Tomeček – Kořenek, Handl.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Gazda – Herman, Claireaux, Dufek – Okál, Fryšara, Šlahař – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Popelka, P. Sedláček, Š. Kratochvil.