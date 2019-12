Berani po třetí vzájemné porážce v sezoně klesli z 10. na 12. místo, jelikož konkurenční Litvínov s Vítkovicemi ve svých zápasech uspěli.

„Bod bereme,“ hlásil po zápase skromný kouč Zlína Robert Svoboda.

„Je ke cti našim hráčům, že zápas nezabalili. Řekli jsme si, že si ho vezmeme zpátky a přes všechny nepříznivé momenty jsme dokázali ještě získat dva body, které jsou pro nás nakonec při pohledu na vývoj cenné,“ pochvaloval si naopak obrat domácí trenér Tomáš Mariška.

Bezbrankové skóre se posunulo až ve 34. minutě, kdy v oslabení dorazil vlastní střelu francouzský útočník Claireaux a otevřel skóre. O čtyři minuty později Zlín vedl 2:0 čistým průstřelem od modré čáry Novotného. Pro rodáka z Přerova šlo vůbec o premiérový gól v extralize.

Karlovy Vary nejprve snížily ve 42. minutě Mikúšem a 153 vteřin před třetí sirénou karlovarskou hru bez brankáře využil zlínský odchovanec ve službách Energie Petr Šenkeřík.

Domácí se už z vyrovnání radovali dřív mnohem dřív, ovšem Kašík při svém přesunu posunul branku mimo své základní postavení a zakončující Gríger zakončil už do opuštěné branky z kolíků. Fanoušci i hráči Karlových Varů se už radovali z vyrovnávacího gólu na 2:2. Rozhodčí ještě vše konzultoval se svým kolegou u videa, ovšem podle pravidla o posunuté konstrukci branky bylo zřejmé, že gól uznat nemohl.

„K neuznanému gólu se nechci vracet. Podle mě to byl regulérní gól. Kašík vykopl branku. Ať už chtěl nebo ne, nic to v této situaci neřešilo,“ tvrdil do kamery České televize bek Karlových Varů Petr Šenkeřík. „Zdravě nás to nakoplo. Šli jsme si bojovně za tím a dva body jsme si zasloužili,“ liboval si někdejší bek Zlína.

Ovšem po zápase i strana domácích uznala, že chyba nebyla u Libora Kašíka. Zlínský gólman si přitom během zápasu vyslechl spoustu výčitek především od domácích fanoušků, že branku posunoval záměrně.

„Určitě se bude vedení klubu s vedením arény bavit. Byl to už asi čtvrtý zápas za sebou, poukazovalo na to i vedení extraligy v dopise směřovaném na všechny kluby. Chyba je na jedné tyčce branky, tohle narušuje a ovlivňuje zápas. Mohlo to ovlivnit utkání i víc velmi zásadním způsobem,“ věděl Mariška.

Oba týmy měli dostatek možností rozhodnout zápas už v základní hrací době, ovšem nakonec nervózní zápas rozhodly až Gríger s Koblasou svými proměněnými pokusy, zatímco za Zlín překonal brankáře Novotného z pěti pokusů pouze Herman.

„My jsme věděli, co nás tady čeká. Energie má dobrou sezónu a doma jsou silní a úspěšní. My jsme měli nějaký plán, který se nám dařilo víceméně se štěstím držet. Domácí se nedostávali do žádného obrovského tlaku. My jsme si z ojedinělých šancí vytvořili ve druhé třetině slušný náskok, který jsme ovšem zase brzy ztratili. Šanci jsme měli ještě v početní výhodě v prodloužení,“ zalitoval Svoboda.

Jeho tým čeká už v pátek od 17.30 hodin doma zápas proti Vítkovicím.

HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín 3:2 po sam. náj. (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 42. T. Mikúš (Plutnar, Graňák), 58. Šenkeřík (Gríger, T. Rachůnek), rozhodující nájezd Gríger - 34. Claireaux, 38. M. Novotný (Dufek). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Pešek, Malý. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 2 889. Průběh utkání: 0:2, 3:2.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Stříteský, Graňák (C), Plutnar, D. Mikyska, Eminger, M. Rohan - T. Rachůnek (A), Gríger, Flek - V. Polák (A), T. Mikúš, O. Beránek - Šafář, Raška, Vondráček - Koblasa, Černoch, Kohout. Trenéři: Pešout, Mariška, Kněžický.

PSG Berani Zlín: Kašík - D. Nosek (A), M. Novotný, Ferenc, Freibergs, Gazda, Žižka (C), Buchta - Claireaux, Fořt, Köhler - J. Ondráček, Fryšara, Kubiš (A) - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, P. Sedláček, Dufek. Trenéři: R. Svoboda, Martin Hamrlík, Hrazdira.