Berani se už museli obejít bez Malleta, který odešel do německého Wolfsburgu. V sestavě chyběli také Karafiát se Žižkou. Roli sedmého obránce premiérově zaujal kapitán zlínské juniorky Riedl. Druhý start v letošní sezoně posbíral o rok mladší Chludil, který o den dříve asistoval o vítězné trefy juniorů proti Plzni.

Přítomní před začátkem utkání minutou ticha uctili zesnulého bývalého trenéra žákovských a mládežnických týmů Zlína Leona Wesleyho.

Už po třech minutách hry se poprvé měnilo skóre zápasu. Zabusovs dostal nabito od Honejska a přesnou střelou překonal Kacetla. Náskok mohl navýšit Fryšara, jeho pokus ale za záda hostujícího brankáře nezamířil.

Zlínský hokej přišel o úspěšného trenéra, zemřel Leon Wesley

Třinec ve druhé třetině přidal na tempu, domácí často uzavíral v obranném pásmu, z čehož nakonec pramenila i vyrovnávací trefa Daňa. Beranům patřily poslední minuty dějství, branky se však nedočkali.

Do první komerční přestávky třetího dějství v podstatě bylo rozhodnuto. Zkraje třetiny nejprve Oceláře do vedení poslal Chmielewski, druhou početní převahu hostů ke konci 46. minuty zužitkoval Růžička. Domácí navíc v závěru nevyužili téměř dvouminutovou přesilovou hru pěti proti třem. Výhru Třince trefou do prázdné svatyně pečetil Bakoš.

Hokejisté Zlína jsou po dnešní porážce pouhý zápas od sestupu z Tipsport extraligy. Pokud Kladno udrží současné vedení proti Pardubicím (2:1), tak Berani ve zbývajících pěti utkáních nesmí ztratit jediný bod. Zároveň by museli doufat, že Rytíři do konce základní části už nebudou bodovat.

Tipsport ELH, 56. kolo

PSG Berani Zlín – HC Oceláři Třinec 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. Zabusovs (Honejsek) – 27. Daňo (Marinčin, P. Vrána), 42. Chmielewski (Kundrátek), 46. Martin Růžička. 60. Bakoš. Střely na branku: 23:41. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Rozhodčí: Hejduk, Vrba – Kis, Ganger.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Gazda, M. Novotný, Suhrada, O. Němec (A), Ferenc, Hamrlík, Reidl – Zabusovs, Claireaux, Honejsek – Köhler, Hejcman, Kubiš (C) – Okál, Makarenko, P. Sedláček (A) – Fryšara, R. Veselý, Chludil.

HC Oceláři Třinec: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, A. Nestrašil, Bakoš – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Dravecký (A).