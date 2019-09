„Hráčům to na klidu nepřidá. Momentálně nechceme do systému sahat. Jde o to, aby klíčoví hráči zapnuli a začali dávat góly,“ má jasno kouč Zlína Antonín Stavjaňa.

Berani na brankáře Lukáše vyslali celkem 36 střel, jenže ujala se pouze střela Szturce, kterou tečoval Sedláček. Palmberg už v první části nedal samostatný únik, stejně jako aktivní Szturc. Na nule v kolonce gólů po včerejšku zůstává kromě švédské posily i například Köhler.

„Když je výsledek na vážkách, jsou to oni, kteří by měli pomoct. Rickard to měl vyloženě na holi,“ nechápal spálenou tutovku Stavjaňa.

„Můžeme bránit, jak chceme, ale každý ví, že víc než jeden gól nedáme. Je to hlavně o sebevědomí. Chceme hrát nátlakový hokej, tečovat dorážet, což se nám s Vítkovicemi dařilo. Dnes se nic neujalo,“ štvalo zlínského kouče, který už v neděli v Plzni bude zvedat svůj tým z chvostu tabulky.

„Jeden nejmenovaný manažer mi před sezonou říkal, že po třech kolech můžete být klidně první. Máte Vary, Vítkovice, pak Olomouc a máte devět bodů. Jenže dobře se to plánuje a počítá, ale ze zápasů, které byly hratelné, jsme nic nevytěžili,“ klopil zrak zlínský kouč.

Klíčový okamžik nastal v polovině zápasu, kdy Olomouc vyrovnala Ostřížkem na 1:1. Když v 36. minutě si nahození Ondruška ze záporného úhlu srazil nešťastně bruslí do vlastní branky kapitán Žižka, bylo zle.

„V tom momentě jsme už tahali za kratší konec. Rozhodlo za stavu 1:0, když Palmberg a Szturc nedali své šance, kdybychom odskočili, hrálo by se jednodušeji,“ tušil Stavjaňa.

Kdo ve třetí třetině očekával aktivní nástup Beranů, šeredně se spletl. Ve třetí třetině Olomouc svůj těsný náskok s přehledem kontrolovala, Zlín do žádných šancí nepouštěla, naopak Ostřížek s Klimkem dalšími dvěma góly do opuštěné zlínské klece pojistil hostům tři body.

„Hosté se za stavu 2:1 se do ničeho nenutili, hráli poctivě, my jsme se pak už do šancí těžko dostávali. S góly to všechno stojí a hlavně padá,“ ví Stavjaňa.

Co s tím?

PSG BERANI ZLÍN - OLOMOUC 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 17. Szturc (Köhler) – 31. Ostřížek (Irgl, Vyrůbalík), 36. Ondrušek (Jaroměřský), 59. Ostřížek, 60. Klimek Rozhodčí: Hejduk, Kubičík – Lučan, Kis. Diváků: 4230.

PSG Berani Zlín: Kašík– Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Gazda, Řezníček, Buchta, Ferenc – Köhler, P. Sedláček, Szturc – Kubiš (A), Herman, Okál – Honejsek, Palmberg, Šlahař – Fryšara, Popelka, J. Ondráček.

HC Olomouc: Lukáš – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Dujsík, Valenta – Ostřížek, J. Knotek (A), Irgl – Strapáč, Kolouch, Klimek – Burian, Nahodil, Olesz – V. Tomeček, Handl, Hecl.