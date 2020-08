„Vzhledem k opatřením proti nemoci COVID 19 bude bohužel nutné dodržet určité bezpečnostní pokyny. Tím zásadním je, že minimálně na první utkání mají možnost vstupu jen držitelé permanentních vstupenek – na sezení a posléze na stání. Zadarmo si lze lístky vytisknout přes webovou stránku Ticketportal,“ upřesnil marketingový manažer Beranů Libor Kožík s tím, že kapacita nesmí přesáhnout 1000 diváků.

„Na stadion příchozí fanoušci musí mít obličej zakrytý rouškou či šátkem, každý sektor bude mít přidělený vchod vybavený dezinfekcí, nebude umožněn pohyb mezi západní a východní tribunou. Nutné je také dodržování bezpečnostních rozestupů, proto prosíme fanoušky, ať se během zápasů neshlukují do větších skupin,“ vzkázal Kožík.

Na svěřence Roberta Svobody v srpnu v rámci jedné ze čtyř základních skupin (D) čekají postupně utkání systémem doma – venku s Vítkovicemi, Třincem a prvoligovým Přerovem. Dva týmy z každé skupiny postoupí do play- off.

„Na Vítkovice budeme připravení v nejsilnější možné sestavě, chybí nám sice pořád Kuba Ferenc a Martin Novotný. Nicméně v přípravě se hráči stejně budou točit, budeme zkoušet a hledat nejlepší varianty spolupráce. Nechystáme nic speciálního, budeme se prostě snažit předvést nejlepší možnou hru a chceme zápas samozřejmě vyhrát,“ burcuje zkušený trenér Svoboda, jehož výběr v uplynulém ročníku dokázal Ostravany ze čtyř pokusů porazit jednou, a to v prodloužení.

„Oproti loňsku jsme sice na led vyjeli o něco později, ale zásadní vliv to na přípravu nemá. Hráči se na na úterní zápas těší, všichni jsme zdraví, prošli jsme testy a můžeme nastoupit do turnaje. Na to se určitě těší nejen hráči, ale i fanoušci!“ dodal Svoboda. (mb)