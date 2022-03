Berany v den zápasu oficiálně opustil brankář Kašík, který do konce sezony zamířil na hostování do nejvyšší finské soutěže. Do branky se postavil Huf, záda mu kryl junior Synek. Do utkání byli nominovaní další mladíci – obránci Riedl, Talafa, Kunst a útočníci Martinec a Chludil. Pro Kunsta a Martince se jednalo o extraligový debut.