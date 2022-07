Na papíře má momentálně třiadvacet hráčů do pole – devět obránců a čtrnáct útočníků. O své místo bojuje pět juniorů. „Pětky se teprve formují. Budou se měnit i vzhledem k přípravným zápasům. Bude to v koloběhu,“ přiblížil lodivod zlínské lavičky.

Kabina ševců oproti uplynulému ročníku Tipsport extraligy prošla velkou obměnou, do Baťova města včetně navrátilce Jiřího Ondráčka nově zamířilo devět nových tváří. „V průběhu suché přípravy jsme měli týmovou akci. Co jsme dosud poznali, tak se soudržností mančaftu by neměl být problém,“ neobává se mixu zlínských stálic a nových tváří.

Kromě útočníka Ondráčka Berani také zaznamenali návrat trenérské dvojice Rostislav Vlach, Juraj Jurík. Zkušený hlavní kouč Zlína si uvědomuje, že pracovat s mančaftem delší dobu je prospěšnější. „Když nastoupíte, tak kvůli systému hry máte více práce, než když u něj působíte třetím čtvrtým rokem. Kluci jsou ale šikovní, zvládnou to!“

Hokejisté Zlína na led poprvé vyjeli krátce po polovině měsíce, z prvoligových klubů zahájili přípravu mezi prvními. „Chtěli jsme začít pozvolna, nijak nárazově. První dva dny jsou spíše ve fázi oťukávání, a lehkého zapracování. Aby kluci po dovolené do toho neskočili rychle. I když věřím, že mnozí z nich jen neleželi, ale i trénovali,“ nepochybuje přerovský rodák.

Ševci se na led vydali v době, kdy nejen Zlín sužují vysoké letní teploty, které uprostřed týdne přesáhly 35 stupňů.

V PSG aréně přitom ve čtvrtek bylo pouhých deset stupňů. „Led drží, mrazení je výborné. Nic nemusíme přizpůsobovat ani kompenzovat. Trénujeme tak, jak to máme naplánované,“ pochvaluje si Vlach.

Zároveň nemá větší strach, že by některý z jeho svěřenců vinou teplotních šoků na delší čas vypadl ze hry. „Pochopitelně se může stát, že při těchto kontrastech někdo může někdo onemocnět. Nemyslím si ale, že by to mělo být něco vážnějšího,“ uzavírá lodivod zlínské lavičky Rostislav Vlach.

Hokejové Berany v přípravě na nadcházející ročník Chance ligy čeká sedm přípravných zápasů.

První absolvují 11. srpna na ledě Komety Brno, o týden později v domácí PSG aréně vyzvou slovenský Trenčín.

Po venkovních zápasech v Přerově a Vsetíně se na přelomu srpna a září doma utkají se Zvolenem a Porubou. Závěrečný duel před novou sezonou druhé nejvyšší soutěže odehrají 7. srpna proti Novým Zámkům. Tento duel by se už měl uskutečnit na Zimním stadionu Luďka Čajky.