Ve třetím dějství se odehrával opatrný hokej. I přesto se hosté potřetí v duelu dostali do vedení, zásluhu na tom měla trefa Štencela. Berani měli ještě závar před brankou hostů, k brance to však už nevedlo.

Druhá třetin nabídla zcela odlišný hokej. I díky brzké trefě Štěpána Fryšary ze začátku třetiny. Ačkoliv hosté brzy opět šli do vedení, tak o pouhých 14 vteřin později se prosadil debutant v dresu Beranů Jan Svoboda, který uspěl v samostatném úniku. Ve 30. minutě domácí navíc poprvé v zápase vedli, po ose Svoboda – Hejcman – Novotný se puk dostal k posledně jmenovanému, který propálil vše před sebou. Třetina nakonec skončila 3:3, druhou brankou v zápase se prezentoval Gulaš.

Dvakrát v zápase se soupeřem srovnali krok, ve druhé třetině se dokonce dostali vedení. Ani to Beranům však ve třetím kole Tipsport extraligy nestačilo, na Zimním stadionu Luďka Čajky proti Českým Budějovicím prohráli 3:4. Svůj debut si v dresu Zlína připsal útočník Jan Svoboda, který vstřelil gól a na další přihrál.

