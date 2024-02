S Kolína odjeli s ostudou, potupnou prohrou. Zlínští hokejisté vůbec nezvládli 45. kolo Chance ligy, na ledě týmu bojujícího o holé přežití ve druhé nejvyšší soutěži padli vysoko 4:8.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Zlín | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Berani si ve čtvrté minutě vypracovali velkou šanci, Süss ovšem v této příležitosti selhal. O pouhých 18 vteřin později se domácí dostali do vedení, zcela osamocený Chalupa využil samostatný únik. Před polovinou dějství mohl vyrovnat Holík, třetí trefu ve zlínském dresu nepřidal. Kolínští naopak do konce této části vsítili další tři góly.

Do prostředního dějství šli hosté se změnou v brankovišti, Hufa nahradil Kořének. Kolín přesto do půlky utkání navýšil skóre na 6:0, za hosty poté poprvé skóroval Lang. Marimex do konce třetiny odcházel do kabin za stavu 7:2.

Ve třetím dějství už pouze došlo ke změně skóre, na jasné porážce Beranů to nemělo žádný vliv.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Chance liga, 45. kolo

SC Marimex Kolín – Berani Zlín 8:4 (4:0, 3:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 5. Chalupa (Kolmann, Sýkora), 12. J. Kloz (Ouřada, Mucha), 12. Kolmann (Chalupa, Skořepa), 17. P. Moravec (Ouřada), 28. J. Kloz (Mucha, Z. Král), 30. Vrhel (K. Lang), 32. Ouřada (P. Moravec), 45. P. Moravec (Ouřada, Piegl) – 30. M. Lang (Holík), 40. P. Sedláček (Kindl, Warg), 48. Novák (Werbik, Suhrada), 59. Novák (Gago).

Střely na branku: 35:45. Vyloučení: 2:4. Vyšší tresty: 1:1. Využití: 2:1. Rozhodčí: Albrecht, Zeliska – Jindra, Maňák.

SC Marimex Kolín: Soukup (Sajdl) – Š. Němec, Hampl, Kolmann (C), Sýkora, Naar, Piegl – Chalupa, Skořepa (A), Vrhel – Z. Král (A), J. Kloz, Mucha – Ouřada, P. Moravec, Síla – K. Lang, Morong, D. Šedivý – Pajer.

Berani Zlín: Huf (21. Kořének) – Suhrada, Zbořil, Warg, Čáp, Riedl, M. Novotný, Husa – Paukku, Holík, M. Lang – Salmio, Werbik, Novák – Z. Sedlák, Kindl, Süss – Köhler (C), Gago, P. Sedláček (A).