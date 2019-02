Přesto rekord Berani pro svého někdejšího vůdce nakonec uchovali. I po drtivé porážce 2:9 zůstali v elitní desítce zaručující postup do předkola play-off o skóre před Litvínovem.

„Pět gólů v jednom zápase jsem zatím asi nikdy nedal,“ marně vzpomínal pětigólový střelec Plzně Milan Gulaš, který měl záchvěv v extraligových statistikách na svědomí. Pět zářezů v jednom zápase extraliga nezažila čtrnáct let. Naposledy se takhle prosadil Jan Čaloun v sezoně 2004/2005.

„Asi pět nebo šest minut před koncem zápasu mi to řekla naše tisková mluvčí Lucka Mužíková. Ze všech stran jsem slyšel: všechno hrajte na Guliho, ale pro mě je pořád na prvním místě týmový úspěch. Chceme vyhrát všechno, co půjde. Titul mi ještě ve sbírce chybí, proto bych chtěl konečně zdvihnout nad hlavu vítězný pohár. To je můj cíl,“ vzkázal kapitán Plzně a reprezentační forvard, který si zároveň připsal celkem šest kanadských bodů.

Plzeň předvedla dominantní střelecké i herní představení, které režírovala první formace Indiánů Gulaš (5+1) a Jan Kovář (0+4) deseti kanadskými body.

„Vyšlo to a jsem za to rád. Ale obrovský podíl na tom má Honza Kovář, který mi ty góly svými přesnými přihrávkami servíroval jako na zlatém podnose,“ pochvaloval si Gulaš, který nastřílel tři góly Zlínu už v předchozím zápase na začátku ledna.

„Rozumíme si i mimo led a skvěle nám to šlape. Hokej mě s ním obrovsky baví,“ nemusí příliš přesvědčovat Gulaš, který se s 27 brankami prostřílel do čela extraligové tabulky střelců. „Oběma zápas skvěle vyšel. Ukázala se jejich kvalita,“ chválil Jiří Hanzlík své sehrané duo.

Gólovou kanonádu spustilo v polovině zápasu za stavu 0:2 oslabení tři na pět, během kterého Berani dvakrát inkasovali po trefách Kracíka a Kindla a vyhnali zlínského gólmana Kašíka na střídačku. Berani dostali čtyři góly během 12 minut a Plzeň za stavu 0:5 už duel s přehledem kontrolovala.

„Dva přesilovkové góly zlomily výsledek,“ našel klíčový moment zápasu Hanzlík.

Zlín, který se musel pro zdravotní důvody obejít bez kapitána Žižky (zlomený prst) a nejproduktivnějšího hráče Ondráčka (vazy v rameni), naopak předtím neproměnil tři početní výhody a od čtvrtého gólu už jen hořce odčítal čas do konce utkání a navyšující se skóre.

Střeleckou pohodu domácích totiž nezastavil ani náhradník Štůrala, jenž lovil pětkrát puk ze své sítě. Hluboce otevřenou ránu nemohly zacelit ani dva zlínské góly Hermana na průběžných 1:5 a Kubiše na konečných 2:9.

„Výsledek jasně vypovídá o tom, kdo dominoval, kdo byl silnější. První třetinu jsme zvládli ještě celkem dobře. Zápas se zlomil ve druhé třetině v našich oslabeních, kdy nám to tam začalo padat. Domácí hráči byli vynikající. Pro nás ty důležité zápasy teprve přijdou a tam pro nás bude důležitý výsledek,“ vzhlížel trenér Zlína Robert Svoboda k pátečnímu domácímu utkání s pražskou Spartou a nedělní bitvě na ledě posledních Pardubic.

PLZEŇ - PSG BERANI ZLÍN 9:2 (1:0, 5:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 8. Straka (Preisinger, Vráblík), 24. Gulaš (Jan Kovář, Pour), 30. Kracík (Gulaš, Pulpán), 31. D. Kindl (V. Němec, Kodýtek), 32. V. Němec (D. Kindl, Jones), 39. Gulaš (Jan Kovář), 41. Gulaš (Jan Kovář, Pulpán), 43. Gulaš (Jan Kovář), 46. Gulaš (Kracík, Pulpán) – 36. Herman (Okál, Honejsek), 49. Kubiš (Nosek). Rozhodčí: Hodek, Svoboda – Ganger, Lhotský. Diváci: 4674.

HC Škoda Plzeň: Frodl (Miltchakov) – Vráblík, Pulpán, Allen, Jones, Moravčík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Kracík, D. Kindl – Kantner, Nedorost, Indrák (A) – Preisinger.

PSG Berani Zlín: Kašík (32. Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Gazda, Řezníček, Valenta, Ferenc, Hamrlík – Kubiš (C), Fořt (A), Šlahař – Herman, Honejsek, Okál – Václavek, P. Sedláček, E. Kulda – L. Krejčík, Popelka, Fajkus.