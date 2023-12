Na šestý pokus to už vyšlo. Vůbec však k tomu nemuselo dojít. Zlínští hokejisté ve 32. kole Chance ligy poprvé v sezoně ustáli samostatné nájezdy, ve kterých skórovali Süss a Šlahař, gólman Huf naopak ani jednou neinkasoval. Hosty z Kolína nakonec udolali 4:3. Před více než třemi tisícovkami diváků přitom třikrát vedli o jeden gól, i vinou horší koncentrovanosti však soupeř vždy srovnal.

Berani doma hráli s Kolínem. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

V sestavě Beranů chyběli Fin Keränen nebo obránce Husa, naopak se v ní objevili beci Hrbas s Čápem a útočník Pospíšil. Hosté přijeli do Baťova města v okleštěné sestavě, pouze s třemi pětkami.

Vyrovnaný hokej z úvodu zápasu přerušil kapitán ševců Köhler, který v přesilové hře skóroval po důrazu na brankovišti. Soupeř mohl srovnat v početní převaze, v těsné blízkosti útočníkovi soupeře se blýskl Huf.

Domácí měli ve druhém dějství druhou přesilovku, o kterou ale přišli. Oslabení sice ubránili, vzápětí přesto poprvé v zápase inkasovali, když se hostům vydařila pohledná akce. Se ševci tato branka zamávala, Kozlové byli lepším mužstvem. Do konce třetiny se jim přesto podařilo podruhé rozvlnit síť Kolína, když se po akci Zbořila dostal puk až za Soukupa.

Berani šli do další části s téměř dvouminutovou početní převahou v zádech, ve které podruhé měl blízko skórování Köhler, obětavost Kolína mu to ale znemožnila. Hosté naopak z následující přečíslení udeřili, znovu to byl Gajda. Skóre se opětovně přelévalo, po parádním průniku Salonena nastavil hůl Salmio. Kozlové však brzy vyrovnali – nejprve měli mít početní převahu, domácí však přestali hrát, chvíli nebyl pozorný ani Huf, čehož z velkého úhlu nahozením využil Morong. Hosté se dostali do obří šance na vyrovnání, v další ponechané výhodě se ale neprosadili přímo před Hufem. Cítili šanci na úspěch, v přesilové hře zle zatápěli domácím, které nepřekonali.

Zápas šel do prodloužení, ve kterém mohli rozhodnout hosté, Šedivý ale selhal v trestném střílení. Neúspěšný exekutor měl další velkou šanci, znovu neuspěl. Rozhodovaly samostatné nájezdy, v nichž hosté nedokázali skórovat ani jednou ze čtyř pokusů. Za domácí se trefili Süss se Šlahařem.

Chance liga, 32. kolo

Berani Zlín – SC Marimex Kolín 4:3 s. n. (1:0, 1:1, 1:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Köhler (Gago, Čáp), 39. Süss (Zbořil, Novák), 46. Salmio (Salonen), rozh. náj. Süss – 27. Gajda (Naar, Vrhel), 42. Gajda (D. Šedivý), 48. Morong.

Střely na branku: 34:23. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Skopal, Šico – Jindra, Kleprlík. Diváci: 3 129.

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Salonen, Zbořil, Warg, Suhrada, M. Novotný, Hrbas (A), Čáp – Paukku, Kindl, Šlahař – Pospíšil, Süss, M. Lang – P. Sedláček (A), Gago, Köhler (C) – Salmio, Werbik, Novák.

SC Marimex Kolín: Soukup (Bartošák) – J. Šedivý, Hampl, Kolmann (A), Pinkas, Š. Němec, Naar, Häusler – Z. Král (A), Skořepa (C), Vrhel – Ouřada, Morong, Síla – Ma. Beneš, Gajda, D. Šedivý.