Berani dobyli tvrz Zubrů! Rozhodlo až prodloužení

Do ideálu sice ještě něco zbývá, stále se nevyhnou výpadkům. Přesto se zvedají – jak herně, tak výsledkově. Na takové Berany by se rozhodně šlo dívat! Svěřenci hlavního trenéra Rostislava Vlacha v sobotu večer urvali duel na ledě do té doby druhého Přerova 2:1 po prodloužení, po bídném začátku letošního ročníku Chance ligy znovu dali fanouškům naději, že by to s nimi nemuselo být až tak zlé.

Zlínští hokejisté v posledních dvou zápasech Chance ligy získali pět bodů. | Foto: Deník/Jan Pořízek