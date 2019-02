Potvrdit zlepšení budou chtít Berani již zítra v Liberci.

Beranům pomohla rychlá branka, o kterou se postaral již po 13 vteřinách Köhler. A když stejný hráč v 10. minutě udeřil ve vlastním oslabení podruhé, vyhnal na střídačku v extralize debutujícího mladého gólmana Nechvátal.

„Bohužel, domácí na nás vlétli a my to nezachytili. Druhý gól beru na sebe,“ sypal si popel na hlavu člen širší reprezentační dvacítky, který ještě předtím zlikvidoval trestné střílení Vlacha.

„Nemyslím, že za špatným vstupem byla únava, spíše naše nekoncentrovanost. Místo abychom našeho mladého gólmana podrželi, vymáchali jsme jej v tom. V první třetině se o všem rozhodlo,“ posteskl si kapitán hostí Martin Ručínský.

Ani náhradník Litvínova mezi tyčemi Volke čisté konto dlouho neudržel a po třetí trefě Důrase to se Severočechy nevypadalo vůbec dobře. Zpět do hry je ale ve 35. minutě dostal pohotový Frolík a místo exhibice domácích přišel tlak soupeře.

„V polovině utkání se hra vyrovnala a v závěru byl soupeř lepší,“ uznal kouč Zlína Rostislav Vlach.

On i jeho svěřenci se hodně strachovali o vítězství, když Litvínov šest minut před koncem využitou přesilovkou snížil na rozdíl gólu. Závěrečný nápor včetně hry bez brankáře ale již změnu výsledku nepřinesl.

„Zbytečné fauly dostaly Litvínov do hry. Závěrečné drama jsme naštěstí zvládli a získali důležité body,“ zhluboka si oddechl Vlach.

„O výsledku rozhodl vstup do zápasu a první třetina. Přestože jsme se v závěru zlepšili a dali kontaktní gól, na více jsme nedosáhli,“ posteskl si po utkání asistent trenéra hostů Jiří Kučera.

Po pěti utkáních se čtyřmi vstřelenými góly byli berani včera v koncovce konečně úspěšnější.

„Problém je psychického rázu. Snad nám dnešní tři trefy pomohou k dalším úspěchům,“ přeje si před zítřejším duelem na ledě Liberce, který je poslední před reprezentační přestávkou. „Poté kluci dostanou tři dny volna,“ dodal Vlach.

Branka a nahrávky: 1. Köhler (Leška, Finstrle), 10. Köhler (Leška), 18. Důras – 35. Frolík (Majdan), 55. Trávníček (Hanzl, Ručínský). Rozhodčí: Husička, Šír – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4076. Muž zápasu: Köhler.

Zlín: Sedláček – Hamrlík, Linhart, Zámorský, Galvas, Tesařík, Řezníček – Finsterle (18. Honejsek), Leška, Köhler – Důras, Čajánek, O. Veselý – Holík, Roman Vlach, Ondráček – Kubiš, T. Sýkora, F. Čech. Trenéři: Rostislav Vlach a Turek.

Litvínov: Nechvátal (10. Volke) – Jareš, Kubát, Stříteský, Pojkar, Černošek, Brejčák – Kubinčák, V. Hübl, Lukeš – Gerhát, Hanzl, Ručinský – Frolík, Jenáček, Trávníček – Majdan, Hujsa, Maxa. Trenéři: Kýhos a Kučera.

Köhler dal čtvrtý nejrychlejší gól v historii zlínského klubu

Tohle že je spící hokejová „Růženka“, která čeká na vysvobozující probuzení? Fanoušci beranů se nestačili divit, když po první třetině jejich miláčci vedli 3:0.

Tím, kdo včera políbil střeleckou hokejku, byl v současnosti s deseti trefami nejlepší střelec extraligových hokejistů Zlína Bedřich Köhler, který zakončil dvě akce Petra Lešky.

„Jsem rád, že mi to tam padá. Nebudu říkat, že ne. Ale týmový úspěch je nad všechny osobní statistiky,“ tvrdí Köhler, který zaznamenal čtvrtý nejrychlejší gól v klubové historii.

To když hned po třinácti vteřinách otevřel skóre, když v pádu dorazil kotouč za záda litvínovského debutanta Nechvátala. Poté v 10. minutě si našel odražený kotouč od zadního mantinelu a vyhnal gólmana soupeře pod deku na střídačku.

„Věděl jsem, co Petr udělá. Hrajeme už spolu nějakou dobu a viděl jsem mu do hlavy, že to nahodí, jak on to výborně umí. Pro gólmana je to složité, musel se nějak rozhodnout. Buď vyjet, nebo zůstat v bráně, ale zamrzl na půli cesty,“ popsal druhou klíčovou trefu Köhler.

Jenže berani si výborně rozehraný zápas zkomplikovali. Litvínov dvěma trefami snížil a v závěru si třemi vyloučeními Zlín koledoval o průšvih.

„Přitom jsme měli zápas výborně rozehraný. Je to naší nedisciplinova­ností. Takové zápasy musíme dohrát v klidu bez vyloučení. Zbytečně jsme to zdramatizovali,“ věděl Köhler.

„Fauly jsem neviděl, takže se mi to nechce moc posuzovat, ale určitě by neměly být. Asi v tom hrála roli i nervozita. Čtyřikrát jsme prohráli, takže bylo moc důležité zvítězit,“ poznamenal elitní snajpr beranů. (dan)