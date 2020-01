Dlouhodobou bilanci šesti výher před vlastním publikem z posledních sedmi zápasů kazí bilanci pouze porážka 2:4 s Třincem, kterou však pokazili rozhodčí. Přesto Berani během tohoto měsíčního období nastříleli 24 gólů.

Přitom i včera to byl dlouho vyrovnaný boj. Hned v úvodu a také v závěru zápasu Zlín přežil dlouhé oslabení tři na pět.

„Tohle nám ze začátku pomohlo,“ přiznal asistent trenéra Martin Hamrlík.

Do vedení šel Zlín ve 25. minutě pohotovou bekhendovou střelou Okála, který bodoval v šestém z posledních sedmi zápasů.

Jenže o 27 vteřin později Mladá Boleslav vyrovnala Najmanem, jehož střelu neudržel Kašík ve výstroji a propadla za brankovou čáru.

Berani si však vzali vedení zpět. Ve 32. minutě Dufek nahodil kotouč na brankáře Kronšejla, jenž puk neviděl a puk mezi betony prosvištěl do sítě.

„Tohle byl další důležitý moment, kdo půjde do vedení a bude mít psychickou výhodu. Kašík nás držel, zápas byl dlouho otevřený, Boleslav hrozila z brejků. Prohráli jsme minulý zápas, takže jsme spokojení,“ poznamenal Hamrlík.

Jeho tým však dal razítko na tři body až ve třetí třetině trefami obránců Freibergse a Novotného.

Mladoboleslavský Lunter v 53. minutě Kašíka překonal, ovšem po konzultaci s videem sudí branku neuznali pro vysokou hůl a Berani i navzdory dalšímu dvojnásobnému oslabení mohli slavit.

„Je to jednoduché. Když nebudeme mít ochotu chodit do předbrankového prostoru, a budeme hrát hokej v rozích, nebo jak se ve fotbale říká po velké vápno, poženeme se ze šestky pryč, a když v tom budeme pokračovat, půjdeme i z desítky. Musíme si vzít montérky a začít pracovat a jít do prostoru, kde to bolí,“ našel asistent trenéra Mladé Boleslavi Pavel Patera příčinu porážky.

„Jak vidíte, góly do prázdné branky moc nepadají. Do branky se musí jít pro dorážky. Pokud gólmanovi nikdo necloní, jsou natolik kvalitní, že se jim těžko dávají góly,“ souhlasí Hamrlík.

PSG BERANI ZLÍN - MLADÁ BOLESLAV 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. min Okál (Šlahař), 32. Dufek (D. Nosek, Köhler), 45. Freibergs (Okál), 47. M. Novotný (Claireaux, Ferenc) - 25. O. Najman (P. Kousal, Ševc). Rozhodčí: Hradil, Obadal - Bryška, Rožánek.

PSG Berani Zlín: Kašík - D. Nosek (A), Žižka (C), Ferenc, Freibergs, Řezníček, M. Novotný, Matyáš Hamrlík - Claireaux, Fořt, Herman - Šlahař, Honejsek, Okál - Dufek, Fryšara, Köhler - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš (A). Trenéři: R. Svoboda, Martin Hamrlík, Hrazdira.

BK Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc (C), Hrbas, Pláněk, Hrdinka, Fillman, Klikorka, od 23. min navíc Kurka - J. Stránský, A. Zbořil, Skalický (A) - D. Šťastný, Jeglič, G. Szturc - Grim, Bičevskis, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík, Patera.