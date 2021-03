„Postupně skládáme hráčský kádr pro další sezony. U odchovanců jsme využili opce ve smlouvách, neboť se jedná o mladé a perspektivní hráče,“ vyjádřil se k celé situaci hlavní trenér týmu a sportovní manažer v jedné osobě Robert Svoboda.

53letý kouč však zároveň zdůraznil, že výše zmínění si své místo v kádru musí nejprve zasloužit. „Nikdo nemá extraligovou pozici v týmu jistou, budou muset o ni zabojovat,“ vyslal mladíkům jednoznačný vzkaz.

Největší zkušenosti má Jiří Karafiát (22 let), který si extraligový debut ve Zlíně odbyl už v sezoně 2016/2017. V následujících třech sezonách působil ve druhé nejvyšší soutěži ve Vsetíně, u Beranů se natrvalo usadil až letos, kdy ve 49 střetnutích vstřelil pět branek a na dalších pět přihrál.

Extraligu v minulých letech vyzkoušeli také Jan Dluhoš (21 let), Matyáš Hamrlík (20 let) a Vojtěch Dobiáš (20 let), v probíhajícím ročníku v ní sbírali potřebné zkušenosti, když nasbírali 14, 27, resp. 18 startů.

Úplné premiéry se dočkal Matěj Sebera (19 let), který zatím nastoupil k 28 utkáním. V české extralize se poprvé objevil také mládežnický reprezentant Jiří Suhrada (19 let), jenž se po návratu z finských juniorských soutěží v elitní tuzemské lize rychle etabloval. Vzhledem k přípravnému kempu a účasti na mistrovství světa do 20 let odehrál „pouze“ 33 duelů. (što)