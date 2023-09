Na vítězství 5:1 se podílelo pět různých střelců, všichni se navíc prosadili vůbec poprvé v letošním ročníku Chance ligy.

Berani si poradili s Kolínem 5:1. | Foto: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka.

Ševci měli Kozlům co vracet, v loňských úvodních dvou vzájemných zápasech s nimi prohráli. Ve středu večer se však dostali do vedení, po polovině úvodní třetiny se o to postarali Gago a Kindl, pro oba to byl první gól sezony, pro druhého jmenovaného dokonce první bod v úvodních šesti zápasech.

„Výsledek je dobrý, prvních pět až sedm minut však nebylo optimálních, nedostávali jsme k nim puky. Postupem času se to však zlepšilo," těšilo Denise Kindla, který v loňském čtvrtém klání s Kolínem měl při výhře 3:1 bilanci 2+1.

Celkově to byl den letošních premiérových gólů. Na 3:0 zvyšoval Vlach, který se ve zlínském dresu trefil poprvé od sezony 2016/2017, vzápětí úspěšně mířil také Čáp, jenž skóroval proti bývalému klubu. Ke konci třetiny neprůstřelnost Hufa prolomil Ouřada.

Aby toho nebylo málo, tak premiérovou trefu za Zlín zapsal také Süss, který uzavřel skóre. Berany už v sobotu čeká výlet na Slavii Praha.

Chance liga, 6. kolo

Berani Zlín – SC Marimex Kolín 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Gago (Köhler, Talafa), 12. Kindl (Z. Sedlák, Salonen), 28. Vlach (Z. Sedlák, Kindl), 30. Čáp (Novák), 49. Süss (Salonen, Šlahař) – 38. Ouřada (Morong, Vrhel).

Střely na branku: 28:18. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Rozhodčí: Bejček, Šudoma – Komínek, Veselý. Diváci: 2 734.

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Hrbas, Salonen, Čáp, Talafa, Zbořil, Suhrada – Paukku, Werbik, Šlahař – Z. Sedlák, Kindl, Vlach – Süss, Huhtela, Novák – P. Sedláček, Gago, Köhler – Pospíšil.

SC Marimex Kolín: Soukup (Tuček) – Hampl, Š. Němec, Piegl, Gaspar, Pinkas, Kolmann – Pajer, Skořepa, Vrhel – Dlouhý, P. Moravec, Král – Síla, Koukal, Ouřada – D. Šedivý, Morong, K. Lang – Bernat.