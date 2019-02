Ideální scénář byl smazat tříbodové manko a bodově se dotáhnout na svého soupeře. Realita? Litvínov po páteční výhře 2:1 po samostatných nájezdech svůj náskok zvýšil na čtyři body. Hokejisté PSG Berani Zlín zůstávají po čtvrté prohře v řadě jedenáctí.

„Nedá se říct, že budeme víc klidu. Ale trošku jsme si pomohli. Byli jsme si vědomi důležitosti utkání a trpělivou hrou jsme ho dotáhli do úspěšného konce. Soutěž je ještě dlouhá, ve hře je ještě hodně bodů. Zlomové to není,“ myslí si trenér Litvínova Radim Skuhrovec.

Zlín v závěru soutěže bude mít co dělat, aby se vtěsnal mezi deset nejlepších týmů.

„Nám by se dýchalo lépe, bylo by to víc otevřené. Ale je ještě ve hře spoustu zápasů před námi, nic nebalíme. Ve zbývajících zápasech se budeme rvát,“ slíbil za svůj tým hlavní kouč Zlína Robert Svoboda.

Včera se rval, po ťukesu Ondráčka a Kuldy zakončoval ve 25. minutě Sedláček do prázdné klece. „Vypadalo to, že by mohl zápas zlomit,“ uvažoval Svoboda.

Jeho tým dostal ve 35. minutě možnost první přesilové hry, jenže s ní naložil prachbídně. Ve vlastním oslabení po střele od modré čáry vyrovnal Trončinský.

„Pak už to bylo nervózní až do konce. Chtěl bych hráče pochválit za bojovnost a snahu,“ vzkázal Svoboda.

Berani v prodloužení nevyužili ani třetí přesilovku v zápase čtyři na tři. O vítězi utkání se rozhodlo až v samostatných nájezdech, kdy své pokusy suverénně proměnilo litvínovské trio Kašpar, Mikuš i Hübl. Naopak Kulda, Šlahař ani Honejsek proti Janusovi neuspěli a Litvínov urval druhý bonusový bod.

„Bylo vidět, že oba týmy jsou si vědomy, že se hraje o moc. Nervozita byla oboustranná, my jsme si vytvořili takový tlak, jenže bez vážnější šance. Libor (Kašík) předvedl zase výborný výkon, podržel nás, abychom mohli zápas zvládnout,“ opět Svoboda pochválil svou brankářskou jedničku navzdory třem gólům v penaltové loterii.

PSG BERANI ZLÍN - LITVÍNOV 1:2 po sam. naj. (0:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 24. P. Sedláček (E. Kulda, J. Ondráček) – 36. Trončinský (J. Mikúš, Kašpar). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Gebauer, Lederer.

PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Řezníček, Žižka (C), Zbořil, Valenta, Ferenc – J. Ondráček, Fořt, Kubiš (A) – Honejsek, Fryšara, Herman – Šlahař, P. Sedláček, E. Kulda – Kanko, Popelka, Werbik.

HC VERVA Litvínov: Janus (Petrásek) – Ščotka, Trončinský, Šesták, Graborenko, Baránek, Hunkes, L. Doudera – Kašpar, J. Mikúš, Petružálek (A) – Válek, V. Hübl (A), Jurčík – Trávníček (C), Gerhát, M. Hanzl – Helt, M. Havelka, Jícha.