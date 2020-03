„Aspoň to nebudeme mít daleko,“ pochvaloval si Libor Kašík už po posledním pátečním zápase v Mladé Boleslavi, když se dozvěděl jméno soupeře.

„Nejhorší na sérii je cestování, teď ho nebude moc,“ liboval si i Pavel Kubiš. „Sázíme na domácí pohodu. Co je lepšího, než mít svoji postel, svoji knihovnu a svůj hrnek? Co bychom tam dělali? Mohou se pak objevit hlasy, že se nám to nevyšlo kvůli cestování, ale to jsou jen řeči,“ poznamenal hlavní kouč Zlína Robert Svoboda.

Jeho tým přitom v závěru základní části prohrál čtyři z posledních šesti zápasů a v tabulce za posledních 15 zápasů je s pěti výhrami předposlední, naopak Olomouc je v čele, když uspěla desetkrát.

Rozdílná aktuální forma však po včerejším tréninku trenérovi vrásky na čele rozhodně nedělala a oplýval dobrou náladou.

„Statistiky neřešíme, začíná se znova. Drží je sice gólmani, ale i Libor Kašík chytá velmi dobře. Víme, co nás čeká. Olomouc je fyzicky disponovaný tým, hraje s nasazením. Víme, jak bychom chtěli hrát. Otázka je, jak se nám to bude dařit. O trpělivosti jsme mluvili v souvislosti s defenzivou, jelikož jsme inkasovali pár laciných branek,“ poznamenal Svoboda, že dílčí porážky nebere na lehkou váhu.

Vyrovnaná bilance

Berani mají letos s Olomoucí vyrovnanou bilanci s mírně negativním skóre 15:16, ze čtyř zápasů uspěli dvakrát. Jednou na Hané 5:3 a jednou doma v předvánoční přestřelce 8:6.

„Těšíme se, budeme bojovat. Věříme, že nejsme bez šance. Navíc je to derby, takže doufáme, že nezasáhne vyšší moc,“ zmínil Svoboda stále trvající hrozbu uzavření stadionů z bezpečnostních důvodů kvůli stále šířícímu se koronavirové nákaze.

„Věříme, že budou mít zápasy kulisu, jakou si slibujeme, a tentokrát budeme úspěšnější, než předloni,“ připomněl Svoboda předkolo play-off 2018, kdy jeho svěřenci vypadli v sérii 1:3 na zápasy.

„Kdybychom tehdy zvládli první zápas, všechno by bylo jinak. Dodnes si vybavuji, když jsme ve čtvrtém zápase v přesilovce pět na tři inkasovali. Ostřížek skončil z trestné lavice, Buky (Bukarts) zlomil hůl, Šťavák to dával naslepo na modrou a Ostřížek toho využil. Kdybychom přesilovku využili my, mohlo to dopadnout jinak. To jsou maličkosti, které rozhodují zápasy,“ ví Svoboda.

Ten však nemůže počítat s útočníkem Štěpánem Fryšarou, který si přivodil v posledním zápase v Mladé Boleslavi blíže nespecifikované zranění v dolní polovině těla a na jeho místě zaskočí Michal Popelka.

„Nevypadá to na brzký návrat. Nevím, jak je to vážné, těžko se to posuzuje. U Tomáše Žižky to také vypadalo, že bude scházet týden, nakonec to bylo na delší dobu,“ poznamenal Svoboda s tím, že naopak s kapitánem už počítá. „Za něj jsme rádi. Už s ničím nekalkulujeme, budeme reagovat na vývoj ze dne na den. Jinak jsme kompletní,“ dodal.