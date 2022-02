Berani po dvou vítězstvích v řadě sestavou extra nemíchali, Köhler pouze ve druhé formaci nahradil Rusa Makaranka. Nedávný novic v týmu spadl do čtvrté formace.

Domácí favorit do zápasu vstoupil velmi aktivně, Libor Kašík se v brance musel otáčet. Nikdo ze soupeřů ovšem na něj nevyzrál, a to ani jeho bývalý spoluhráč Ondráček. Jako první se tak do vedení dostali hosté, chybu Motoru po skvělé přihrávce Kubiše potrestal Zabusovs. Lotyšský mladík z posledních třech utkáních získal šestý kanadský bod. Během druhé početní převahy ševci mohli náskok navýšit, Köhler nadvakrát před Strmeněm neuspěl. Domácí naopak při přesilové hře srovnali na 1:1.

Hosté ve druhém dějství znovu šli do vedení, po přihrávce Mamčicse útočný výlet úspěšně zakončil bek Ferenc. Ševci navíc přežili čtyřminutové oslabení v řadě i další dvouminutovou přesilovku domácích, ve které za Kašíkem zvonila tyč.

Berani ve třetí třetině volili defenzivnější taktiku, soupeře do vyloženějších šancí téměř nepouštěli. Přesto v 55. minutě inkasovali z hokejky Šticha. Hosté mohli zareagovat gólem, ve velkých šancích ovšem neuspěli.

Utkání došlo do prodloužení, ve kterém se dvěma zákroky blýskl Kašík. Na druhé straně měl šanci v oslabení Ferenc, ani on však neuspěl. Nakonec rozhodly samostatné nájezdy, ve kterých byli úspěšnější domácí.

Tipsport ELH, 48. kolo

Motor České Budějovice – PSG Berani Zlín 3:2 s. n. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Gulaš (Šenkeřík, Pech), 55. Štich (M. Beránek, Percy) – 8. Zabusovs (Kubiš), 28. Ferenc (Honejsek, Mamčics). Střely na branku: 28:26. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. Rozhodčí: Pražák, Obadal – Lederer, Zíka

Motor České Budějovice: Strmeň (Maleček) – Šenkeřík, Bindulis, Štich, Percy, Štencel, Vráblík, Bučko – J. Ondráček, D. Voženílek, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Holec, Pech (A), Gulaš (C) – Vondrka, Koláček, Chlubna.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – M. Novotný, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Mamčics, Ferenc, Hamrlík – Honejsek, Claireaux, Mallet – Köhler, Hejcman, Michasjonok – Kubiš (C), R. Veselý, Zabusovs – Okál, Makarenko, P. Sedláček (A).