Tento zápas nezvládli, vinou toho musí čelit dvěma mečbolům. Zlínští hokejisté v úterním pátém semifinále Chance ligy padli v Litoměřicích 1:4, o jedinou branku hostů se postaral Sadovikov. V sérii tak prohrávají 2:3 na utkání, ve čtvrtek budou odvracet překvapivý konec.

Fanoušci hokejových Beranů. | Video: pro Deník/Daniel Ostrčilík.

Berani už do zápasu nasadili Šlahaře, který do této série zasáhl vůbec poprvé. Trenéři mu našli místo vedle Gago a Süsse, do utkání pak znovu zasáhl i Sadovikov.

Skóre utkání se poprvé měnilo v sedmé minutě, premiérovou trefu v seniorském hokeji vstřelil Tůma. Domácí ve druhé polovině třetiny mohli odskočit do většího vedení, Costu však vychytal Huf.

Další góly padaly ve druhém dějství, znovu do sítě hostů. Litoměřice udeřily ve 24. minutě, Costa z úhlu nachytal Hufa. O tři minuty později to bylo 3:0, podruhé v zápase se trefil australský útočník.

Ševci se poprvé v zápase prosadili na začátku třetího dějství, ve druhém utkání v řadě skóroval Sadovikov. Berani na rozdíl dvou branek ovšem nesnížili, naopak pět minut před koncem obdrželi čtvrtou branku.

HC Stadion Litoměřice – Berani Zlín 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Tůma (Korkiakoski), 24. Costa (Kordule), 27. Costa (Benda), 56. Sihvonen (Jícha) – 43. Sadovikov.

Střely na branku: 25:37. Vyloučení: 3:3. Bez využití: Rozhodčí: Petružálek, Mejzlík – Zídek, Maňák. Diváci: 1 750.

HC Stadion Litoměřice: Cichoň (Šatný) – Jebavý (C), Tůma, Benda, Krutil, Husák (A), Černohorský, Pavlák – Kordule, Jícha (A), Costa – M. Vitouch, Kuťák, P. Svoboda – Plos, Korkiakoski, Sihvonen – Hrabík, Žmola, Ton.

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Salonen, Riedl, Čáp, Warg, Zbořil, M. Novotný, Suhrada – Salmio, Holík, Paukku – Šlahař, Gago, Süss – Novák, Kindl, Z. Sedlák – P. Sedláček (A), Sadovikov, Köhler (C).