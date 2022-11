Na rozdíl od většiny letošních zápasů byli Berani nebývale produktivní. Projevilo se to už v úvodní třetině, kdy z pěti střeleckých pokusů třikrát překonali domácího brankáře Němečka. „První třetina vypadala opticky vyrovnaně, měli jsme ale lepší produktivitu, proměnili jsme, na co jsme sáhli. Šli jsme do vedení 3:0," těšilo prvního asistenta trenéra Beranů Juraje Juríka.