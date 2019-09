Po velmi sympatickém výkonu a přestřelce se ševci z Plzně vraceli domů bez bodů a s těsnou porážkou 4:5.

„Čekáme, že se to zlomí. Dnes to bylo hodně blízko. Sráží nás produktivita, přesilovky máme opravdu špatné. Kdybychom je proměnili, tak jsme mohli odsud odvézt minimálně bod,“ litoval po dramatickém zápase zklamaný asistent trenéra Martin Hamrlík, jehož tým klesl v extraligové tabulce na poslední místo.

Ještě na jaře kanonýr prvoligového Vsetína Luboš Rob přispěl k výhře Plzně dvěma góly a celkem třemi kanadskými body. A to ještě Kašík ve třetí třetině odmítl Robův hattrick spektakulárním zásahem.

„Škoda, protože potom to byly ještě nervy. Jsem dřevák,“ pousmál se po zápase Rob. Přitom Zlín o jeho služby v létě nestál.

Rozhodující úder přidal ve 46. minutě Mertl ve dvojnásobné přesilovce pět na tři. „Tam se to celé zlomilo. Pro nás to skončilo ve třetí části, že Plzeň proměnila přesilovou hru 5:3 a my ne. Nesehráli jsme to vůbec dobře,“ štvalo Hamrlíka.

Zatímco Rob zamířil ke konkurenci, v létě přišli do Baťova města jiní hráči. Jenže Švédská akvizice Palmberg hned ze začátku těsně minul, Hermanův pokus do prázdné branky lapil zase Frodl, takže se ujala až dorážka jedné z dalších ofenzivních posil Köhlera v přesilovce. V 8. minutě vedl Zlín už 2:0 po dorážce Ference.

„Je na nás znát, že hodně inkasujeme. Sebevědomí hráčů je v defenzivě mizerné a o to více je vítězství pro nás cennější,“ oddechl si asistent plzeňského trenéra Jiří Hanzlík. Jenže Plzeň ještě do konce první části vyrovnala na 2:2 právě Robem, za Kašíkem skončila i přesilovková pecka Gulaše.

A hned ve 22. minutě Indrák zavěsil pod horní tyčku a Plzeň rázem vedla. Ve 27. minutě však Dufek ve svém prvním zápase v dresu Zlína v letošní sezoně vyrovnal na 3:3.

Přestřelka pokračovala i ve druhé třetině. Ve 32. minutě Rob svou druhou trefou v zápase poslal svůj tým opět do vedení.

Zlínský kouč Stavjaňa však poprvé v sezoně využil extraligovou novinku Coach´s Challeng kvůli postavení plzeňského hráče v brankovišti, jenže po pár minutách zkoumání celé situace trefu Roba rozhodčí uznali.



Reakce Zlína byla blesková, Herman po 18 vteřinách po teči Šlahařovy střely opět vyrovnal. Poslední slovo si vzal Mertl, který byl na konci kombinace na jeden dotek ve dvojnásobné přesilovce.

Berani stejnou příležitost zahodili, proto musí na první body čekat dál. Další šance? Už v pátek proti Jágrovi a spol., který s Kladnem získal první bod za porážku 2:3 v prodloužení s Vítkovicemi. „Snažíme se na kluky působit pozitivně, žádné speciální mítinky. Jdeme zápas od zápasu,“ potvrdil známou frází Hamrlík.

Bude v pátek smutný Jágr?

PLZEŇ - PSG BERANI ZLÍN 5:4 (2:2, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. min Rob (Gulaš), 18. Gulaš (Moravčík, V. Němec), 22. Indrák (Rob, V. Němec), 32. Rob, 46. Mertl (E. Němec, Gulaš) - 4. Köhler (Kubiš, Honejsek), 8. Ferenc (Dufek), 27. Dufek (Freibergs), 32. Herman (Šlahař). Rozhodčí: Lacina, Kika – Malý, Pešek. Vyloučení: 7:10. Využití: 3:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5 510. Střely na branku: 45:34. Zblokované střely: 13:8. Hity: 10:7. Vhazování: 47/79 (59%) - 32/79 (41%). Průběh utkání: 0:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.

Škoda Plzeň: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Moravčík, L. Kaňák, Pulpán (A), Vráblík, Houdek – Pour, Mertl (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – Rob, V. Němec, Indrák – Heřman, Přikryl, Kantner.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Gazda, Řezníček, Buchta, Ferenc – Köhler, P. Sedláček, Szturc – Šlahař, Herman, Dufek – Kubiš (A), Palmberg, Honejsek – Fryšara, Popelka, J. Ondráček.