„Situace na trhu je komplikovaná. Díky Tomášovi máme finálně vyřešenou defenzívu, ve které je nyní vysoká konkurence. Tomáš je na svůj věk zkušený ofenzivní obránce, zvlášť do přesilových her," pochvaluje si sportovní manažer Beranů Martin Kotásek.

Hanousek během dosavadní kariéry působil v dorosteneckých výběrech a juniorském týmu švédského Södertälje SK. Mezi dospělými si v dresu Znojma zahrál EBEL, rovněž působil u libereckých Tygrů, se kterými dvakrát dosáhl na druhé místo extraligy. Před letošní sezonou se vydal do Karlových Varů, kde ve dvaceti zápasech získal šest kanadských bodů za jednu branku a pět asistencí.

Mladý obránce by neměl být jediným novicem Beranů. Vedení klubu má v plánu během listopadu zesílit útočné řady. „V průběhu reprezentační přestávky bychom chtěli dokončit plánované posílení ofenzívy,“ dodal Kotásek.

Hanousek, který má na kontě 13 startů za Českou reprezentaci do 19 let, by neměl chybět v nedělním 23. kole Tipsport extraligy proti Kladnu. Na Zimním stadionu Luďky Čajky se začíná v 15.30 hodin.