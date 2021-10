Zlínská kabina přivítala třetí zahraniční akvizici. Slovenské duo hokejových Beranů Tomáš Mikúš, Peter Trška doplní bývalý obránce Dinamo Riga Roberts Mamčics z Lotyšska.

Robert Mamčics má na kontě 100 zápasů v KHL. | Foto: Facebook: Dinamo Riga

„Podle informací se jedná o všestranného hráče zásluhou svých fyzických parametrů. Určitě bude využitelný nejen v defenzivní činnosti. Hraje velmi dobře do těla, skvěle kryje prostor před brankovištěm. Má na to, aby se zapojil do podpory útoku, navíc má velmi solidní střelu," vyjádřil se k příchodu Mamčicse hlavní kouč zlínských hokejistů Luboš Jenáček.