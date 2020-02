„Kéž by byl finiš úspěšný, ale bude ještě dlouhý. Jestli bude jako vloni, bude to paráda. Musíme se držet na vlně a urvat play-off,“ nechtěl nic zakřiknout jeden z hrdinů středeční bitvy forvard Zlína Pavel Kubiš, který svou osmou trefou sezony zajistil vítězný gól.

Ve 43. minutě Buchtovu ránu ještě tečoval Ondráček a Kubiš dotlačil kotouč za záda brankáře Cikánka na průběžných 3:1. Jenže o 83 vteřin později v přesilovce snížil Jágr svou svižnou střelou a zadělal na drama.

„Z naší strany byl zbytečný, mohli jsme vyhodit puk. Ale takový je vývoj zápasu, který jsme naštěstí uhráli a urvali jsme ho až do konce. Ten gól už moc neřešil,“ oddechl si Kubiš.

Zlín přitom nezačal dobře, díky oslabením si Kladno vytvořilo tlak a brankou Nashe šlo v 16. minutě do vedení. Berani reagovali v polovině zápasu střelou Dufka, po které brankář Cikánek jen promáchl lapačkou do prázdna. O čtyři minuty později pak otočil vývoj zápasu Ondráček, který tečoval ránu Novotného a dočkal se třetího gólu v sezoně.

„Ze začátku tam byla oslabení, neměli jsme rozježděné nohy z autobusu, tady je kluziště trochu užší, takže jsme se s tím museli v hlavách vypořádat. Do druhé třetiny jsme už vstoupili lépe,“ oddechl si Kubiš.

Kouč Zlína Robert Svoboda našel i příčinu nevydařeného úvodu utkání.

„Byl tam zbytečný respekt a byli jsme moc zakřiknutí a opatrní. Přitom jsme věděli, co nás tady čeká – že domácí budou ze všech sil bojovat, aby získali body. Přesto jsme si v první třetině vytvořili dvě vyložené gólové šance,“ poznamenal Svoboda. „Druhá třetina byla lepší, řekli jsme si, že musíme víc bojovat, herně jsme to zvládali. Nakonec to byl boj až do konce, rozhodly šťastné góly. My jsme rádi, že si odvážíme body,“ oddechl si zlínský kouč.

„V první třetině jsme měli víc šancí, bohužel jsme z toho dali jenom jeden gól. Ve druhé třetině jsme začali hrát zbytečně pasivně a nechali jsme iniciativu Zlínu. Byla tam i zbytečná vyloučení a pustili jsme Zlín do vedení. Ve třetí třetině jsme to chtěli otočit, bohužel jsme dostali další nešťastný gól. Ještě jsme snížili, ale, i když jsme měli další velké šance, tak jsme je neproměnili. Proto jsme prohráli,“ litoval trenér Kladna David Čermák.

KLADNO - PSG BERANI ZLÍN 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 16. Nash (O'Donnell), 44. Jágr (O'Donnell, Austin) – 29. Dufek (Claireaux, Freibergs), 33. J. Ondráček (M. Novotný, Kubiš), 43. Kubiš (J. Ondráček, Buchta). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Kajínek, Špringl.

Rytíři Kladno: Cikánek (Brízgala) – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr, Zajíc – Jágr, Vampola, Zikmund – J. Strnad, Melka, Redlich – Hovorka, Stach, Machač – Hajný, T. Kaut, O'Donnell.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, M. Novotný, Řezníček, Buchta – Dufek, Fořt, Herman – Šlahař, Honejsek, Okál – Claireaux, Fryšara, Köhler – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš.