Ani v pondělí totiž nezaznělo z kanceláří Zimního stadionu Luďka Čajky tolik fanoušky očekávané rozhodnutí, kde se po odřeknutí pořadatelství v Uherském Hradišti tahle třaskavá bitva odehraje.

„Je to příprava, pro hráče to až tolik neznamená. Ale vím, že mezi fanoušky to hodně rezonuje. I kvůli nim bychom byli rádi, kdyby se vše rozseklo,“ přeje si i hlavní trenér Beranů Antonín Stavjaňa, který včera rozdělil širší kádr na dvě poloviny po čtrnácti hráčích.

Kromě již dříve avizovaných ofenzivních posil Köhlera, Švéda Palmberga, Szturce, Dufka, beka Buchty a tria hráčů prvoligového Přerova na ledě nechyběli ani zranění útočníci Ondráček s Pavlem Sedláčkem. „Máme to naplánované na dva týdny, kdy budeme na PSG aréně. Poté kádr zúžíme,“ upřesnil Stavjaňa.

Neočekávání navrátilci

Právě účast Sedláčka (po operaci kolene) s Ondráčkem (po operaci achilovky) na ledě se přitom původně příliš nečekala.

„Pavel Sedláček absolvoval úplně všechno s tím, že spoluhráči vědí, že do něj nesmí takzvaně zajet. Na souboje ještě není nachystaný. Jirka Ondráček chvilku bruslil, ale spíš je ve fázi, že zkouší, co noha v brusli udělá,“ přiblížil zlínský kouč jejich aktuální zdravotní stav.

Náhrada jménem Szturc

Právě pro případ, že by se některý z marodů nestihl vykurýrovat do startu extraligy v polovině září, angažovali Berani Romana Szturce.

„Roman je už zkušený hráč, momentálně byl bez smlouvy. Domluvili jsme se na začátek sezony, kdy nemáme jistotu, že Jirka Ondráček eventuálně Pavel Sedláček budou stoprocentní. Proto jsme se pojistili,“ pravil Stavjaňa.

„Změna obyčejně hráče oživí. Na tento efekt trochu spoléháme,“ věří někdejší výtečný obránce a dvojnásobný mistr světa.

„Bavili jsme se i o verzi, že pokud budou obě strany spokojeny, mohli bychom se v říjnu bavit o jeho setrvání. Zároveň by mu ale musel někdo z kádru uvolnit místo a odejít někam na hostování,“ tuší Stavjaňa.

Co ukáže Švéd?

Poprvé v akci viděl i švédskou posilu Rickarda Palmberga, jehož Zlín v létě přivedl z Timry, která vloni sestoupila z Elitserien.

„Viděl jsem nějaká videa, ale samozřejmě je to jiná soutěž, sami jsme zvědaví, jak se adaptuje. Očekávání tam je, lhali bychom, kdybychom řekli, že ne,“ těší se Stavjaňa na útočné manévry 30letého švédského forvarda.

Ševci odehrají první přípravný zápas až za tři týdny v úterý 13. srpna doma proti pražské Slavii.

„Nechtěli jsme předčasně hrát nějaký zápas, začátek chceme pojmout kondičně, současně jdeme i do systémů. Nemá smysl bez toho, že se hráči v systému už nějak pohybují, jít do nějakého zápasu. Nemělo by to valný význam. Opravdu začneme turnajem, který pořádá Přerov,“ zmínil Stavjaňa Zubr cup, v jehož rámci vyzvou kromě Slavie a Vsetína ještě domácí Zubry.

Hráčský kádr PSG Berani Zlín při nástupu na led v rámci extraligové sezony 2019/2020:

Šedí (brankáři): Libor Kašík, Daniel Huf, Michal Kořének.

1. skupina

Žlutí: Ralfs Freibergs, David Nosek – Jan Dufek, Tomáš Fořt, Pavel Kubiš, Michal Gago, Samuel Kapusta.

Modří: Jakub Ferenc, Dalibor Řezníček – Jakub Šlahař, Antonín Honejsek, Jakub Herman, Pavel Sedláček, Jiří Ondráček.

2. skupina:

Žlutí: Tomáš Žižka, Lukáš Buchta – Michal Popelka, Štěpán Fryšara, Roman Szturc, Jakub Navrátil (Přerov).

Modří: Daniel Gazda, Matyáš Hamrlík, Mikuláš Zbořil (Přerov) – Zdeněk Okál, Rickard Palmberg, Bedřich Köhler, Šimon Kratochvil (Přerov).