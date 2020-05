„Chtěl bych poprosit naše fanoušky, aby nás podpořili koupením permanentky. Věřím, že v září všichni společně zvládneme rozjet sezonu a budeme bojovat za všechny,“ vzkázal Zdeněk Okál, jedna ze tří tváří klubu, které budou na sezonních vstupenkách vyobrazeni.

Fanoušci si budou moci vybrat, jestli chtějí na své kartě jeho, útočníka Antonína Honejska, nebo brankáře Libora Kašíka.

Stejně jako v minulé sezóně i letos se mohou těšit na dárkové balení, jehož součástí je nyní například multifunkční šátek s Beranem, sleva na nákup šály ve fanshopu a další.

K dispozici je také omezený počet voucherů na vstupenky na III. Ševcovský ples. Jeden voucher je možné uplatnit až na čtyři vstupenky a získat tak slevu až 400 Kč (100 Kč na jednu vstupenku). Platnost voucheru je do konce června.

„V této době jsou pro nás fanoušci ještě důležitější než kdykoliv jindy. Současná krize je vážná a nemůžeme ji zvládnout bez podpory našich nejvěrnějších. V posledních letech rostl počet prodaných permanentek a vstupenek, což mě nesmírně těší. Ta nejtěžší zkouška je ale právě teď před námi. Proto bych rád apeloval na všechny věrné Berany, aby si své místo v hledišti zajistili co nejdřív. Velmi to klubu pomůže,“ vysvětluje Libor Kožík, marketingový manažer klubu důležitost letošního prodeje.

Ceny permanentek zůstávají ve stejné výši jako v minulé sezoně, tedy na stání pro dospělé za 2950 korun, (dětský a ZTP/P za 1475 korun). Na sezení v kategorii B pro dospělé za 4 4400 korun (2 200 kč), v kategorii A pak za 6 300 korun (3150 korun). Na klubová sedadla se dostanete za 12 500 korun (ZTP/P 6250 kč) a do VIP za 20 tisíc korun.

Všechny permanentní vstupenky platí na všechny zápasy základní část Tipsport extraligy ledního hokeje 2020/2021, celé Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy 2021 a také přátelské zápasy.

Prodej startuj dnes od 13 hodin na služební pokladně zimního stadionu, následně každý den od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 hodin a od 13 do 15.30 s výjimkou středy, kdy pokladna bude otevřená až do 17 hodin. V termínu 6. - 17. července 2020 se permanentky neprodávají vzhledem k čerpání dovolené.

V případě, že na základě vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či orgánu řídícího příslušnou soutěž nebude možné k určitému utkání či utkáním využít sedačku, k jejímuž užívání je majitel permanentní vstupenky oprávněn, je klub oprávněn vyloučit permanentní vstupenky, jichž se opatření dotýká, z přístupu na utkání. Klub je povinen o tomto opatření informovat majitele permanentních vstupenek na internetových stránkách www.hokej.zlin.cz.

Majiteli permanentní vstupenky v takovém případě náleží nárok na slevu, kterou může uplatnit na nákup permanentní vstupenky na následující sezonu. Výše slevy je rovna poměrné části ušlého vstupného.