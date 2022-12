„Myslím si, že jsme byli lepším týmem. Bohužel jsme se dopustili smolných vyloučení, ze kterých jsme dostali góly. To nás srazilo. Týmový výkon ale byl dobrý. Postupně se to zvedá,“ věří v lepší zítřky autor druhého zlínského gólu Tadeáš Talafa.

Berani padli v Třebíči. Všechny góly inkasovali v oslabení

První třetina branku nepřinesla, zkraje druhé poslal hosty do vedení Mrázek. Domácí postupně začali přidávat na aktivitě, z čehož plynula vyrovnávací trefa po polovině zápasu, prosadil se Bořuta. Pouhých 44 vteřin před koncem druhé sirény další přesilovku Třebíče zužitkoval Furch. Aby toho nebylo málo, tak do třetice se v početní převaze trefil Bittner. Horácká Slavia na tyto tři branky potřebovala jen čtyři přesilové hry. Čtyři minuty před koncem zápasu jen korigoval Talafa. „Sám nevím, čím si ty góly v oslabeních mám vysvětlit. Prostě se tak stalo. Musíme se z toho ponaučit a do příště zlepšit,“ velí 20letý obránce.

Svěřenci Miloše Říhy mladšího se po čtvrtečním zápase nachází na desátém místě tabulky, před Kolínem jsou pouze díky lepšímu skóre. Na TOP 6 ztrácí deset bodů.Další utkání odehrají ve středu 4. ledna, od 17.30 hodin doma přivítají páté Litoměřice.

Chance liga, 33. kolo

SK Horácká Slavia Třebíč – PSG Berani Zlín 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 31. Bořuta (Ferda), 40. Furch (Šilhavý), 48. Bittner (Bořuta) – 21. Mrázek (Honejsek), 56. Talafa (Kindl). Střely na branku: 29:30. Vyloučení: 4:8. Využití: 3:0. Rozhodčí: Skopal, Čáp – Roischel, Roupec.

SK Horácká Slavia Třebíč: Jekel (Vejmelka) – Bořuta, Tureček, Forman, Kříž, Poizl, Furch, Fajmon – Dočekal (A), Bittner (C), Psota – Holec, D. Michálek, Ferda (A) – Vodný, Šilhavý, Krliš – Meluzín, Maty. Svoboda, Mat. Novák.

PSG Berani Zlín: Huf (Honzík) – Talafa, Gazda, Suhrada, M. Novotný, A. Burian, Zbořil, Hefka – P. Sedláček, Honejsek, Mrázek – Luža, Kindl, Z. Sedlák – Ondráček (A), Hejcman, Kubiš (C) – Frömel, Zabloudil, Köhler (A).