„Náš herní projev nebyl ideální. Postrádali jsme větší bruslení a bojovnost v soubojích u mantinelu, stejně jako lepší krytí kotouče. Kluci to však zvládli, na co jsme sáhli, to nám tam spadlo,“ poukázal asistent trenéra Beranů Oldřich Horák na pět branek ze 17 střeleckých pokusů.