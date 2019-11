„Hodnotí se mi to dobře, ale víc než tři čtvrtě zápasu jsme byli horším týmem. Nemohli jsme se do něj dostat, byli jsme připosraní,“ přiznal asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík, jehož tým po dvou třetinách prohrával 1:2.

„Neskutečně nám vyšla třetí třetina a díky tomu si odvážíme tři body,“ oddechl si Hamrlík, jehož tým čtyřmi góly Claireauxe, Köhlera, Noska a Hermana rozhodl o exportu tří bodů domů.

Berani sice rychle vedli prvním gólem Köhlera, jenže Olomouc otočila výsledek Kolouchem a Irglem. „Do druhé třetiny nás Olomouc tlačila, vyhrávala osobní souboje. Říkali jsme si, že musíme makat dál a věřit tomu, nakonec to přišlo, ale tři body máme se štěstím,“ uznal Hamrlík.

„První třetinu jsme ale měli hroznou ve Vítkovicích a dneska taky. Věděli jsme, že je šance, když budeme makat a hrát jednoduše. Na konci druhé třetiny přišlo z našeho tlaku pár šancí, kluci ucítili, že to půjde,“ vycítil Hamrlík klíčový moment, který zvrátil celý zápas na stranu jeho týmu.

„Třeba třetí gól od Bédi Köhlera byl po přesilovce se štěstím od modré čáry. Když takhle budete střílet desetkrát, tak vám to vyjde jednou a dneska nám to tam spadlo. Byl to srdnatý výkon až do konce, ale pokaždé nebude stačit, zahrát jen jednu třetinu,“ ví Hamrlík.

OLOMOUC - PSG BERANI ZLÍN 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 11. Kolouch, 33. Irgl (P. Musil, Škůrek), 59. Olesz (Ondrušek, Jaroměřský) – 3. Köhler (Honejsek), 42. Claireaux (Köhler), 46. Köhler, 50. Nosek, 56. Herman (Šlahař)

HC Olomouc: Lukáš (Konrád) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Dujsík, Valenta – Klimek, P. Musil, V. Tomeček – Burian, Nahodil, Irgl – Olesz, Kolouch, Skladaný – Vodný, Handl, Hecl.

PSG Berani Zlín: Čiliak (Huf) – Freibergs, Ferenc, Řezníček, Nosek (A), Gazda, Žižka (C), Buchta – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček – Köhler, Claireaux, Honejsek – Herman, Jeglič, Šlahař – Popelka, Fryšara, Navrátil.