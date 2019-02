„Výsledek bereme, ale výkon byl velmi špatný. Určitě se na nás podepsaly těžké zápasy s Plzní a Spartou, takže těch sil už nebylo tolik,“ všiml si kouč Zlína Robert Svoboda.

Vítěznou trefu si připsal obrovitý bek Jakub Ferenc, jehož nápřah od modré čáry z 36. minuty skončil až za brankářem Pardubic Kacetlem. Jenže přerovský odchovanec si vstřelil i vlastní gól v 56. minutě na průběžných 2:3, který byl připsán Eklundovi. „Kluci mi už hlásili, že jsem dal dva kusy,“ usmíval se nakonec do kamery České televize Ferenc, pro něhož to byla první trefa a vůbec kanadský bod v sezoně.

„Měl jsem to na zádech hodně dlouho, když mi tam svítila vajíčka,“ zmínil Ferenc dvě nuly ve své produktivitě. „Konečně jsem jedno rozbil. V Přerově mi to tam napadalo, ve Zlíně to nešlo,“ mrzelo Ference.

Nakonec se však mohl usmívat. Berani už ve 12. minutě vedli 2:0. Nejprve Kulda dorazil Gazdovu střelu, následně po nádherném ťukesu Honejska s Freibergsem první jmenovaný uklízel kotouč do prázdné klece. „Nechci říct, že jsme se štěstím vedli 2:0, ale podle toho, jak to vypadalo, jsme vést neměli,“ podrobil tým kritice Ferenc. „Nevím, jestli jsme si mysleli, že po výhře nad Spartou to půjde samo, ale bylo vidět, že nešlo. Celý zápas nám nejely nohy.“

Snaživé Pardubice se totiž hned dvakrát dostaly zpět do zápasu. Nejprve ve 28. minutě gólem Sýkory, v 56. minutě pak vlastňákem Ference při přesilovce Pardubic čtyři na tři vylepšené hrou bez brankáře. „Konec jsme si zbytečně zkomplikovali. Vyloučení neměla být. Škoda že jsem si v prvním oslabení kopl sám do brány. Druhou jsme ubránili, Fořťák dal navíc gól. Nakonec super, na konci výborný výkon,“ oddechl si Ferenc.

„Utkání jsme měli dobře rozehrané, ale na konci jsme z něj vlastní nedisciplinovaností udělali zbytečné drama. To se nám nemůže stávat. Hráči takového formátu nemohou podlehnout emocím a musí zůstat profesionály,“ nabádal Svoboda své svěřence.

V Pardubicích mají co dělat, aby před bojem o záchranu dali tým do pohody. „Upadli jsme do nějaké letargie. Myslím si, že spoustu věcí si komplikujeme sami. Vždycky platilo, že když se hra nedaří, tak se musí začít u jednoduchých věcí a mně připadá, že to děláme všechno obráceně. Je to další podnět do tréninků, musíme všechno zjednodušit a zrychlit, ať už se to týká přechodu do útoku, nebo přepínání z útoku do obrany. Pokud si budeme hru komplikovat nepřímočarostí, tak to bude zase cesta zpět,“ ví trenér Pardubic Ladislav Lubina.

Další zápas odehrají Berani až v pátek 1. března od 17.30 hodin proti Chomutovu.

PARDUBICE - PSG BERANI ZLÍN 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 28. P. Sýkora (Ihnačák), 56. Eklund – 5. E. Kulda (Gazda, Dufek), 12. Honejsek (Freibergs), 36. Ferenc (Herman, Okál), 59. Fořt. Rozhodčí: Hribik, Kubičík – Pešek, Polák.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl (Klouček) – Eklund, Porseland, Mikuš, Holland, J. Zdráhal, Schaus, Budík – L. Horký, Mandát, Machala – P. Sýkora (A), Ihnačák, Marosz – Hovorka, Poulíček (A), Rolinek (C) – Koffer, J. Kloz, Dušek.

PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Gazda, Řezníček, Valenta, Ferenc, Hamrlík – Šlahař, Fořt (A), Kubiš (C) – Okál, Honejsek, Herman – E. Kulda, P. Sedláček, Dufek – L. Krejčík, Popelka, Václavek.