FOTOGALERIE/ Třetí výhru v řadě nepřidali. Nutno podotknout, že se o ni připravili sami. Zlínští hokejisté po výhrách nad Třebíčí a Vsetínem podlehli Litoměřicím 3:4 na samostatné nájezdy, před třetí třetinou přitom ještě vedli 3:1, vyrovnávací gól inkasovali necelé dvě minuty před koncem. Ani ve třetím zápase sezony na Stadion nestačili.

Pondělní utkání Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl

Berani po vítězném derby nuceně sáhli do sestavy, zraněného Keränena nahradil Lang.

Domácí už po 42 vteřinách zvedali ruce nad hlavu – hostující gólman Pařík při rozehrávce udělal chybu, trefil svoji tyčku. Nejlépe se dokázal zorientovat dojíždějící Paukku, který se trefil do prázdné svatyně. Ševci si bez problémů hlídali jednogólový náskok, únik Litoměřic na poslední chvíli hasil Novák. Domácí se v čase 17:26 dostali do dvoubrankového náskoku, rychlou akci z vlastního pásma úspěšně zakončil Kindl. Do kabin se přesto šlo za stavu 2:1, rovněž soupeř skóroval v početní převaze.

Favorit si hlídal vedení, soupeře pouštěl do svého pásma jen ojediněle. Na konci 31. minuty Lang narýsoval přihrávku Köhlerovi, který zvyšoval na 3:1. Hosté poté občas zahrozili, jednou se vytáhl i Huf.

Dvougólový náskok zůstal do 50. minuty, kdy Litoměřice snížily, Ton bezchybně pálil za záda domácího gólmana. Hosté měli chuť po vyrovnání, vzali si time-out, dvě minuty před koncem skvěle nastavil lapačku Huf, následně i beton. Vyrovnání Stadionu ale už zabránit nedokázal, postaral se o něj Kordule.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

V prodloužení újížděl sám na Hufa Sihvonen, na poslední chvíli mu ale ujel puk. Hosté byli jasně lepším týmem, zastavovali se na připravené opoře ševců. V nájezdech byli šťastnější hosté, za domácí skóroval jen Čáp.

Chance liga, 36. kolo

Berani Zlín – HC Stadion Litoměřice 3:4 sn (2:1, 1:0, 0:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Paukku, 18. Kindl (Paukku), 31. Köhler (M. Lang, Husa) – 20. P. Svoboda (Korkiakoski, Sihvonen), 50. Ton (Sihvonen), 59. Kordule (P. Svoboda, Aubrecht), rozh. náj. Kuťák.

Střely na branku: 44:32. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Rozhodčí: Vrba, Maršálek – Mikšík, Augusta. Diváci: 1 537.

Berani Zlín: Huf (Synek) – Hrbas (A), Salonen, Čáp, Warg, Husa, Zbořil, Suhrada – Paukku, Kindl, Šlahař – Salmio, Werbik, Novák – M. Lang, Süss, Tomi – P. Sedláček (A), Gago, Köhler (C).

HC Stadion Litoměřice: Pařík (Šatný) – Černohorský, Jebavý (C), Tůma, Husák (A), Aubrecht, Rajgl, Kroupa – Sihvonen, Jícha (A), Ton – Costa, Plos, Korkiakoski – P. Svoboda, Kuťák, Kordule – Senčák, Hrabík, Poppel.