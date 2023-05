FOTOGALERIE/ Pot, odříkání, tvrdá dřina. Hokejoví Berani se do toho znovu pustili. Zatím pouze na suchu, v pondělí dopoledne 15. května oficiálně zahájili suchou přípravu na nadcházející ročník Chance ligy 2023/2024. Nechyběly u toho ani posily Roman Vlach nebo Jan Süss či nový asistent trenéra Petr Leška.

Zdeněk Sedlák mladší. | Foto: Se souhlasem Libora Kožíka.

„Čím jsem starší, tím je to pochopitelně těžší," usmívá se příští měsíc 34letý Vlach. „Pořád si ale myslím, že mám dost sil. S kondicí jsem nikdy neměl problém, tzv. si to odtrénuju naplno- V průběhu kariéry přijdou nějaká zranění, musíte to tomu přizpůsobit. Podle mě je nejdůležitější led, musíte tam najezdit kilometry. Tam se bude rozhodovat," míní jeden z noviců zlínské kabiny.

Hlavní kouč Beranů Miloš Říha mladší po příchodu kladl důraz na kondici, ševci na jaře podstoupí soustředění. Roman Vlach se však náročných tréninků neobává.

„Koluje se, že nejhorší příprava je v Plzni, kde jsem i působil. Těžko říct, jestli někdy bude ještě něco horší než toto. Zatím to byla nejtěžší příprava, jakou jsem kdy měl. Jsem připravený na všechno," zdůrazňuje útočník, který v uplynulém ročníku Chance ligy zaznamenal 28 kanadských bodů.

Více už v naší fotogalerii.