FOTOGALERIE/ Zlínští hokejisté po roce zažívají další špatný start do Chance ligy. Po prohrách s Porubou a v Sokolově neuspěli ani ve Znojmě, na ledě nováčka padli 1:5.

Hokejisté Znojma (v bílém) sehráli třetí kolo Chance ligy na domácím ledě proti Zlínu. | Foto: Deník/Lubomír Budný

K prvnímu vzájemnému zápasu po 14 letech odcestovali ševci bez Sedláka nebo Nováka, stále absentoval Husa. Do hry se naopak zařadili Huhtela, novic Paukku i 16letý bek Mikel, který si odbyl soutěžní premiéru mezi dospělými.

Berani zažili další hororový nástup do utkání. Na ledě Znojma inkasovali už po 42 vteřinách, kdy rychlý přechod do útoku zúročil Hruška. Hosté měli šance na vyrovnání, Hrbas ani Sadovikov se však neprosadili. Druhý gól mohli vstřelit domácí, Matuš se v oslabení sám ocitl před Hufem, který mu skvěle vykryl prostor. Zlínští měli velkou část třetiny převahu, ta jim nebyla nic platná. Domácí naopak ke konci dějství mohli zvýšit na 2:0, do prázdné branky se při hře pěti proti třem neprosadil Beránek.

Hosté po faulu Sedláčka na konci úvodní třetiny vstupovali do té druhé s více než tříminutovým oslabením. O to se domácí sice připravili hrou v šesti, krátce poté šli ševci podruhé v zápase do tří. To ještě přečkali, ve čtyřech však podruhé inkasovali. Snížit mohl Werbik, na brankovišti byl málo důrazný. Zlín měl chvílemi velká vrata v obraně, čehož nedokázal využít Fajmon. Po další hrubce Huf čelil trestnému střílení, Svoboda si na něm pochutnal. Znojmo si vypracovalo další příležitosti, leč bylo neúspěšné.

Zlínští hokejisté na začátku třetí části neproměnili krátkou dvojnásobnou početní převahu, v té normální už udeřili, také ve třetím utkání se trefil Lang. Hosté se schylovali k velkému náporu, ten dlouho nevydržel, po faulu Hrbase šli do čtyř, čehož domácí využili. Vzápětí úspěšně mířil i bývalý bek ševců Bartko.

Kouč Beranů Říha po třetí prohře: Zápasy jsou jak přes kopírák

Ve zbytku zápasu mohli domácí ještě navýšit skóre, což se jim nepodařilo, i přesto si připsali zasloužené vítězství. Hosté mají po třech utkáních skóre 6:14, jsou poslední.

Chance liga, 3. kolo

HC LERAM Orli Znojmo – Berani Zlín 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Hruška (Karlsson, T. Svoboda), 25. Matuš (Stránský, L. Adámek), 30. T. Svoboda (TS), 49. Beránek (Karlsson, Matuš), 51. Bartko (Karlsson) – 44. M. Lang (Hrbas, Šlahař)

Střely na branku: 26:41. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Rozhodčí: T. Horák, R. Svoboda – P. Kotlík, O. Polák. Diváci: 1 720.

HC LERAM Orli Znojmo: Groh (Durný) – Bartko, Tejnor (A), Stránský, J. Jenáček, Zukal, Fajmon – Karlsson, Hruška, T. Svoboda (C) – L. Adámek, Šťovíček, Špaček – Beránek, Matuš (A), Sklenář – J. Sedláček, Kučera, Masař.

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Mikel, Hrbas (A), M. Novotný, Čáp, Suhrada, Zbořil, Talafa – M. Lang, Werbik, Šlahař – Kindl, Süss, Vlach – Gago, Köhler (C), Sadovikov – P. Sedláček (A).