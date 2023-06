Zůstávají opatrní, nechtějí soudit. Zároveň dobře ví, že obvinění Roberta Hamrly nepomáhá zlínskému hokeji. Že případný táhnoucí se proces s GM Beranů může klubu uškodit. „Všichni si uvědomují, že je to problém, není to nic příjemného,“ připouští někdejší generální manažer ševců Miroslav Michalovský.

Generální manažer Beranů Robert Hamrla. | Foto: Deník/Martin Břenek.

Byl to šok, ryzí rána z nebes. Úterní zadržení Hamrly odzbrojilo nejen zlínskou fanouškovskou základnu, ale také místní osobnosti.

„Bylo to překvapení, dost mě to zaskočilo,“ říká na rovinu Zdeněk Venera, bývalý hlavní kouč a rovněž generální manažer Beranů. „Je škoda, co se stalo. I když jde o záležitost mimo klub, tak se ho to dotýká, zlínskému hokeji to nepomůže. V klubu nedávno proběhly změny, teď se to asi znovu bude muset řešit,“ přemítá Venera.

„Byl jsem z toho špatný, taky mě to pořádně zarazilo. Zdejší hokej se pod vedením pana Hamrly zvedl, dal se do kupy. Teď mi připadá, že je to od někoho naschvál, že se to někomu nelíbí,“ glosoval poslední události někdejší lodivod zlínské lavičky Zdeněk Čech.

„Nedovedu si vysvětlit, že to přišlo v době, kdy se chystá nová sezona. Měl přijít vrchol, že se něco udělalo. Najednou se stalo toto, moc se mi to nelíbí,“ přiznává Čech.

Šéfa zlínských Beranů Roberta Hamrlu zadržela policie. Kvůli daňovým únikům

Skutečně, Berani za uplynulých sedm měsíců zažili velký rozkvět. Od prosincového příchodu Roberta Hamrly do čela klubu se zlepšilo snad vše, co šlo – od lepší komunikace, přes návrat fanoušků na stadiony a ekonomickou stabilitu až po velké výsledky, tedy vítězství v Chance lize.

A především – zlínský klub opět postupně začal získávat renomé. To minimálně v očích širší veřejnosti teď opět na chvíli kleslo.

„Důvěryhodnosti a image klubu to neprospěje, pro partnery a sponzory je to varování. Může to zanechat stopy v mysli všech, včetně fanoušků,“ obává se Michalovský.

„Všichni velmi rádi přijímají, když je někdo vyšetřovaný nebo obviněný. Pokud se pak ukáže, že to bylo neprávem, tak se to tolik nepřijímá, v paměti zůstane to první,“ tuší bývalý obránce. „Každá zpráva, byť nepravdivá, má na okolí vliv,“ doplňuje ho Čech.

Zdeněk Čech zároveň upozorňuje na další věc. A to dost aktuální a citelnou. Tedy rozjednání nových posil a případné pozastavení jednání.

V kauze Roberta Hamrly policie viní 9 lidí a 14 firem. Škoda přesáhla 20 milionů

„Pro klub je to teď nepříjemné, jednání s novými hráči se zpomalí. Agenti najednou zpozorní a řeknou si, že teď to řešit nebudou. Pak se může naskytnout nová nabídka, tak to vyřeší tak, aby to proběhlo rychle. Bude to složité i v tomto ohledu,“ míní člen Slávy zlínského hokeje.

Osobnosti ševců se shodují na jednom: proces s Robertem Hamrlou může trvat velmi dlouho, čímž se mnohonásobně může zvyšovat nejistota okolo klubu.

„Těžko se mi to hodnotí, nejsem politik, ani soudce. Jisté však je, že se to nebude vědět ani zítra. Klub tuto nejistotu bude muset řešit,“ uvědomuje si Venera. „Bude se to táhnout,“ odhaduje Michalovský.

Dočasné změny připustil přímo primátor Zlína Jiří Korec.

„Na radě města jsme se předběžně dohodli, že jedna z možných variant a momentálně nejlepší bude dočasná interní personální změna v klubu. Nepřijde nikdo nový, ale bude to opravdu někdo z klubu,“ zdůraznil Korec ve středu dopoledne poté, co kriminalisté zahájili okolo Roberta Hamrly trestní stíhání za krácení daní.

Přepadový test na drogy v kabině Beranů! Hamrla dál o posilách či názvu klubu

Měl by Hamrla za současných okolností zvážit svoji budoucnost na pozici generálního manažera Beranů?

„Sám musí vědět, do jaké míry to pro něho může být špatné, do jaké míry se to může vysvětlit,“ nechtěl se tímto tématem více zaobírat Zdeněk Venera.

„Pokud se potvrdí, co se říká, tak by to asi bylo na odstoupení. Když se to dostane do ostřejší fáze, bylo by rozumnější, aby se to vyřešilo personálně,“ zamýšlí se Miroslav Michalovský.

Berani by teď potřebovali klid a stabilitu. Negativity bylo v posledních letech dost.