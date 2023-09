Přivádí druhou posilu po začátku sezony! Zlínští Berani do svých řad zlákali finského beka Aleksiho Salonena, 30letý obránce naposledy působil v Grazu, většinu kariéry však strávil ve své domovině. Na kontě má dva tituly z nejvyšší finské soutěže, ve které absolvoval 493 zápasů.

Aleksi Salonen. | Foto: Se souhlasem Berani Zlín.

„Na příchodu obránce praváka jsme pracovali delší dobu, po loňské sezóně jsme měli jen jednoho. Jsem rád, že jednání s Aleksim dobře dopadla, teď mu musíme dopřát čas na aklimatizaci, aby se zapracoval do našeho týmu. Je to zkušený hráč, který odehrál mnoho zápasů ve finské nejvyšší soutěži. Věřím, že jej budeme moci využívat i do speciálních formací,“ informoval o příchodu hlavní kouč ševců Miloš Říha.

„Příchodem Aleksiho reagujeme na marodku v obraně, kde nám momentálně chybí zranění hráči Jakub Husa a Vojta Riedl. Jsem rád, že jsme se s Aleksim domluvili a že udělal všechno proto, aby za nás mohl hrát co nejdříve. Je to táta od rodiny, doma má tři děti, přesto se dokázal za pár dnů přesunout do Zlína. Toho si moc vážím,“ smekl před zkušeným bekem GM Beranů Jan Pravda.

Salonen by měl nastoupit už dnes proti Frýdku-Místku.