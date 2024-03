OBRAZEM: Berani roznesli Prostějov a jsou v semifinále Chance ligy!

FOTOGALERIE/ Na den přesně si znovu připsali postup do semifinále Chance ligy! Hokejistům Zlína na to nyní stačil nejnižší možný počet utkání, Prostějov porazili 3:0 na zápasy. Ve středečním domácím utkání zvítězili 6:2. Na svého soupeře si nyní musí počkat minimálně do čtvrtka.

Oslava fanoušků po gólu. | Video: Deník/Radek Štohl