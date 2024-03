Dobré zprávy si pro své fanoušky připravili hokejoví Berani. Uprostřed týdne oznámili tři borce, kteří s nimi začnou i nadcházející sezonu. U týmu zůstává dvojice brankářů Daniel Huf, Michal Kořének i zkušený finský bek Aleksi Salonen.

Aleksi Salonen. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Věděl jsem to už dopředu a počítal jsem s tím. Jsem za to rád, beru to tak, že mám ve Zlíně určitou misi a cíl, který bych si tu chtěl splnit. Nyní mám další rok a půl na to, aby se to povedlo,“ culí se Huf, na kterého klub uplatnil opci.

Zlínský odchovanec oslaví příští měsíc 25. narozeniny. V letošní sezoně odchytal většinu zápasů základní části, celkově zasáhl do 48 utkání, ve kterých měl úspěšnost 91,97 % zákroků. V průměru obdržel 2,17 gólu na zápas.

O rok mladší Kořének se v brance ševců ocitl sedmkrát, jeho úspěšnost zákroků se blížila k 88,5 %. V průměru dostal 3,66 branek na zápas. Do dalších sedmi utkání naskočil ve II. lize za Vyškov.

Berani si kromě brankoviště pojistili oporu zadních řad, u týmů setrval i 31letý Salonen. Finský obránce i přes příchod v průběhu sezony a zranění absolvoval v základní části 41 utkání, ve kterých si připsal tři góly a 18 asistencí, mezi obránce mu v produktivitě soutěže patřilo osmé místo. Na ledě v průměru strávil 21 minut a 32 vteřin, stal se vůbec nejvytěžovanějším hráčem týmu.

„Jsem moc rád, že můžu ve Zlíně zůstat i v příští sezóně. Jsme tu s rodinou spokojení, lidé z klubu jsou moc fajn a vždycky připraveni s čímkoliv pomoci. Během letošní sezony jsme si zažili několik těžších chvil, vždycky jsme to ale zvládli, a nakonec si splnili cíl v podobě přímého postupu do čtvrtfinále. Věřím, že naše cesta bude pokračovat dál a budeme dělat fanouškům radost,“ přeje si zlínský sympaťák.