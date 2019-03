Hokejisté PSG Berani Zlín víc pro postup udělat nemohli. Podceňovaný klub s omezeným rozpočtem, jehož podle síly kádru mnozí pasovali před sezonou do boje o záchranu, skončil už podruhé za sebou nakonec v tabulce výš než třeba ambiciózní pražská Sparta.

„Jsme hrdí, jak jsme se v předkole prezentovali. Klukům musíme poděkovat za předvedený výkon. Šťastnější jde dál,“ hodnotil bezprostředně po zápase do kamery České televize kouč Zlína Robert Svoboda.

„Celou sérii jsme odehráli skvěle a trápili jsme klub, který má mnohem větší ambice, než momentálně v tabulce předvádí. Sám jsem zvědavý, jak se jim bude dále dařit," podotkl brankář Zlína Libor Kašík.

Stejně jako v celé sérii, i včera rozhodovaly detaily. Zlín sice vedl gólem Okála, jenže Mladá Boleslav dvěma góly Zohorny a Dlapy během devíti minut druhé třetiny výsledek otočila a triumf si už dalšími dvěma trefami Žejdla a Šťastného pohlídala, přestože Berani svého soka přestříleli poměrem 32:26.

„Kéž by se hrálo na střely než na góly. Nevyšlo nám to, což nás mrzí. Šance tam byly. V rozhodujících momentech jsme zklamali,“ litoval útočník Zlína Pavel Kubiš neproměněných dvou tutovek Fořta či Honejska.

„Za stavu 1:1 i 2:1 jsme měli šance, a kdybychom je proměnili, byl to jiný zápas. Bohužel se nám to nepodařilo, oni pak dali gól na 3:1 a už si to dobře pohlídali," hodnotil zápas Tomáš Fořt.

„Domácí proměnili své šance. My jsme měli spoustu příležitostí ve druhé třetině. Paradoxně domácí otočili výsledek. Chybělo nám trochu štěstíčka v zakončení. Růžička v brance byl vynikající a sérii převážil. Z naší strany to byl výborný výkon, stejně jako v celé sérii,“ pochválil svůj tým Svoboda.

Nebyl suverénní vítěz

Na slabou produktivitu však Zlín doplatil v celé sérii, nedokázal vstřelit víc než dva góly. Během pěti utkání vstřelil jen sedm branek.

„To nás mrzí nejvíc, že od kluků, od kterých se to čekalo, jsme se gólově nepřidali. Hráli jsme a jeden gól, což je málo. Boleslav měla dobrou obranu a těžko se přes ni prosazovalo,“ vysvětloval zklamaný Kubiš.

„Dobře organizované obrany obou týmů a výborní gólmani charakterizovali celou sérii. Vždy štěstí rozhodlo. Nebylo to tak, že by zápasy někdo suverénně vyhrál. Ani poslední výsledek nevypovídá o průběhu utkání,“ ví Svoboda, že skóre 1:4 obraz hry na ledě zkresluje.

Zlínu nakonec nepomohl ani nečekaný návrat do hry po zlomenině prstu kapitána Tomáše Žižky.

„Je to těžké, ale z tribuny to bylo mnohem víc náročné než na ledě. Lépe hra plyne, lépe se hra prožívá s týmem na střídačce. Pro mě je to lepší na ledě,“ vysvětloval po druhé třetině své rozhodnutí Žižka.

„Nešel bych do toho, kdyby to nebylo stoprocentní. Zázračně se to uzdravilo dřív, než jsem počítal. Hraji naplno,“ poznamenal zlínský kapitán.

Ačkoliv Žižka včera naskočil do zápasu po měsíci, i bez něj zastupující kapitán Kubiš dotáhl tým mezi nejlepší desítku.

„Základní část nám vyšla, říkali jsme si, kolik zhruba bodů bude potřeba, což jsme splnili, abychom se dostali do desítky. Chyběl krok v předkole, abychom šli dál a mohli to hodnotit kladně,“ skousával vyřazení Kubiš.

Patřili jsme tam oprávněně

Přestože včera ve Zlíně odehráli poslední zápas, sezonu hodnotí pozitivně.

„Nebyla lehká, stejně jako předcházející. Odešli nám klíčoví hráči,“ připomněl Svoboda odchody produktivních Bukartse či Šťastného.

„Přesto jsme dlouho bojovali o předkolo, nakonec jsme to zvládli dlouhou únorovou sérií. Zaslouženě jsme se tam dostali. Potvrdili jsme, že naše výkonnost je velmi dobrá a patřili jsme tam oprávněně,“ pochvaloval si Svoboda, který nakonec ocenil i rošádu zlínských brankářských jedniček.

Spolehlivě chytajícího Sedláčka totiž v první polovině ledna vystřídal Kašík, který se vrátil z nevydařených angažmá v Chabarovsku a Kometě Brno nejen do Zlína, ale postupně i do pohody.

„Na tým měl velmi silný vliv. Libor je bojovník, tým mu věřil, což potvrdil svou výkonností. Výsledky se dostavily,“ ocenil Svoboda posun z 11. na konečné 9. místo po základní části.

MLADÁ BOLESLAV - PSG BERANI ZLÍN 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Konečný stav série: 3:2

Branky a nahrávky: 22. R. Zohorna (P. Musil, Kovačevič), 31. Dlapa (P. Kousal), 49. Žejdl (Vondrka, Skalický), 58. Šťastný – 13. Okál (P. Sedláček, L. Krejčík). Rozhodčí: Hribik, Pešina – Frodl, Komárek.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička (Krošelj) – Dlapa, Pláněk (A), Němeček, Kurka, Bernad, Kovačevič, Hrdinka – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal.

PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Řezníček, Ferenc, Žižka, Zbořil, M. Novotný – Kubiš (C), Fořt (A), Dufek – Herman, Honejsek, Šlahař – Okál, P. Sedláček, L. Krejčík – E. Kulda, Popelka, Š. Kratochvil.