„Trenér Robert Svoboda říkal, že kdo utkání vyhraje, tak jakoby uspěl v loňském předkole play-off,“ směje se kapitán Tomáš Žižka.

Berani do ročníku 2020/2021 můžou vstupovat s optimismem. Během přípravy vyhráli pět z devíti zápasů, na letním poháru Generali Česká Cup vypadli ve čtvrtfinále o jedinou branku proti Pardubicím.

Větší obavy tak nejen u zlínských hokejistů panují před rostoucími opatřeními šířícího se koronaviru.

„Bude záležet, zda se sezona vůbec dohraje. Můžeme být ve formě, poté nás však zastaví karanténa, zdravotní důvody nebo testy. S nadsázkou se tady modlíme, aby soupeř vůbec přijel. Postihnout to může také nás,“ uvědomuje si dobře Žižka.

Pokud vše proběhne, jak má, šikovný obránce svému týmu věří.

„ Máme silné mužstvo. Naši výhodou je, že se známe dlouho, mezi hráči jsou vazby, které fungují. Jak už řekl trenér, kdyby si to vše sedlo, tak jsme schopni poskládat čtyři kvalitní pětky. Máme vyšší ambice než loni,“ burcuje kapitán týmu.

Zatímco ostatní výběry extraligy posilují hráči z NHL, zlínský tým se na „zámořské tváře“ spolehnout nemůže.

„Hráči budou hladoví po tom, aby se před národem ukázali v dobrém světle. Zajisté to zvedne sílu jednotlivých mančaftů. Zvětšila se u nich konkurence,“ vidí pozitiva. Podle mínění Žižky by to však také mohlo mít opačný efekt.

„Kluci, kteří se pořádně dva měsíce nedostanou na led, budou nerozehraní. Až si poté kluby z NHL povolají své hráče zpátky, tak zdejší mužstva můžou ztratit kvalitu nebo se u nich roztrhají úspěšné spolupráce,“ domnívá se Žižka.

Vzhledem ke zpřísňujícím se opatřením fanoušci uvidí své oblíbence v omezeném režimu.

„Současnou situaci vůbec nezávidím marketingovému oddělení. Mají to pořádně složité. Vše se mění každým dnem. Od začátku extraligy ke všemu budou další opatření,“ připomíná Žižka skutečnost, že na akci konanou ve vnitřních prostorách nesmí být přítomno víc než deset návštěvníků, pokud nemají své místo k sezení.

První zkouška (nejen hokejová) přijde už v pátek, kdy zlínští od 17.30 hodin vyzvou Olomouc.

„Těsně před začátkem soutěže přivedli Libora Hájka. Jejich mančaft je rovněž dlouho pohromadě, vyznávají podobný styl hokeje. Bude to vyrovnaný souboj. Věřím však, že máme lepší mužstvo,“ tvrdí Žižka.

Zkušený harcovník ovšem do duelu nezasáhne. Spoluhráčům by měl pomoci až na přelomu října a listopadu.

„Na jaře jsem podstoupil operaci bicepsové šlachy na levé ruce. V přípravě jsem odehrál nějaké zápasy. Začalo mě však pobolívat rameno. Na jednom tréninku jsem při běžné nahrávce cítil lupnutí. Od ramene se mi uvolnila bicepsová šlacha, vinou čehož jsem znovu musel na operaci,“ popsal své patálie.

Tomáš Žižka před pátečním zápasem ještě mluvil:

o úvodním losu (Olomouc, Sparta, Mountfield HK, Pardubice): „Začátek sezony je pro nás nepříjemný, poslední dobou nám úvodní zápasy nevychází. Věřím však, že letos se to zlomí. Utkání se budou odkládat. Pravděpodobně nás čeká hodně dohrávek. Musí se zvládnout odehrát co největší počet zápasů, aby soutěž byla regulérní.“

o rekonvalescenci: „Jsem třetí týden po operaci, už nemám ortézu. Začínám rehabilitovat, rozcvičuji se, vše vypadá v pořádku. Necítím žádné bolesti. Na kontrolu půjdu příští týden."

o návratu na ledovou plochu: „Právě po kontrole už bych chtěl začít bruslit. Udržuji se v kondici, nohy jsou zatížené. Do extraligového kolotoče bych se poté rád vrátil podle osobního pocitu."