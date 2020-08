Svěřenci Roberta Svobody se během přípravného období na novou sezonu účastní Generali Česká Cup. Ve skupině D s Vítkovicemi, Přerovem a Třincem se po čtyřech odehraných zápasech pohybují na prvním místě. V průběhu následujícího týdne se rozhodne o tom, zda v poháru přidají další zápasy.

Pokud by zlínští postoupili až do semifinále, měli by pořádně našlapaný program. V rozmezí deseti dnů by sehráli hned čtyři duely. Utkání o finále jsou totiž naplánována na 1. a 8. září.

„Uvidíme, jak se situace vyvine v případě našeho pohárového postupu do semifinále. Zatím jsme se domluvili s Kometou na těchto termínech,“ uvedl pro oficiální web zlínského hokeje Martin Kotásek, vedoucí extraligového mužstva PSG Berani Zlín.

Zlínským hokejistům se proti moravskému rivalovi v uplynulé sezoně dařilo. Po demolici 7:0 na jeho ledě ve druhém střetnutí vyhráli 5:4, třetí duel urvali v Brně po samostatných nájezdech. Jediný nezdar se dostavil ve druhé polovině února, před domácími fanoušky prohráli 3:5.

Přípravné zápasy s Kometou Brno:

3. září, 17:30 (Zimní stadion Luďka Čajky)

10. září, 18:00 (DRFG arena)