Je to tady, zlínští hokejisté jdou přesně za 24 hodin znovu do boje. Hned v prvním zápase budou mít nepříjemného soupeře, loňského čtvrtfinalistu Maxa ligy z Prostějova. Ten by do Baťova města, konkrétně Trinity Bank Arény Luďka Čajky, mohl přivézt i bývalé hráče ševců. Utkání startuje v 17.30 hodin.

Proč si nenechat ujít první přípravu? Důvody přinášíme níže!

1) Rival z Prostějova

Zápasy s Jestřáby vždy mají říz. Soupeři si za poslední dva roky v I. lize vypracovali rivalitu, která fanoušky a oba tábory zvedá ze sedadel. V přípravě do toho pochopitelně nepůjdou na krev, rozhodně se však neočekává nuda. Navíc to bude úvodní měření sil od loňského čtvrtfinále, ve kterém ševci zvítězili možná překvapivě hladce 3:0 na zápasy. Hosté by minimálně za tuto sérii rádi brali vítězství a nakopli se do zbytku přípravy. Začít vítězně pochopitelně chtějí i Berani.

2) Bývalí hráči Zlína/Prostějova

Ze Zlína je to do Prostějova pouhá hodinka cesty. Na soupiskách tak bez překvapení najdeme hráče, kteří v minulosti působili na druhé straně. Nejvíce zkušenosti s Jestřáby má novic v brankovišti ševců Jaroslav Pavelka, jenž na Hané působil poslední dvě sezony. V minulosti se tam objevili také Zdeněk Čáp (2018/2019), Jaromír Kverka (2018/2019), Jan Pohl (2023/2024) a Vítek Benda (2022/2023). V dresu soupeře naopak najdete Antonína Honejska, Denise Kindla nebo Jakuba Illéše.

Zlínští Berani proti Prostějovu. | Video: Deník/Radek Štohl

3) Poprvé pod nový trenérem

Ostrá premiéra ho čeká až za měsíc, už od prvního duelu však bude po drobnou lupou fanoušků. Nový hlavní kouč zlínských Beranů Ján Pardavý v úterý povede své mužstvo do prvního zápasu, a byť se stále jedná pouze o přípravu, už by mohl trochu ukázat, jak by se chtěl s týmem prezentovat.

„První dva týdny na ledě pojedeme naplno, budeme dřít. Během této doby nás v úterý a ve čtvrtek čekají dvoufázové tréninky, s hráči už budeme rozebírat systém, jakým způsobem chceme hrát. Vždy po obědě to budeme ladit na ledě. Do hráčů to chceme dostat co nejdříve. Pořádně makat budeme až do prvního zápasu ligy,“ avizoval Pardavý po úvodním tréninku na ledě.

4) Nové posily. Kdo se představí?

Dá se očekávat, že některé posily ještě dostanou volno, můžou se ukázat až v dalších zápasech. Už proti Prostějovu by však zajisté některé z nich měly nastoupit. Mezi nové tváře se zařadili beci Patrik Urbanec a Vítek Benda, stejně jako zkušený Jan Pohl. V útoku budou chtít na předchozí sezony v bývalých klubech navázat Jaromír Kverka nebo Lukáš Válek. Do Zlína se po roce vrátil Petr Kratochvíl. Fanoušky poté bude zajímat, jak se odprezentuje kanadský urostlý forvard Shawn Boudrias.

Berani ve středu přivítali Prostějov. | Video: Deník/Radek Štohl

5) Jak přežít tropy? Nejlépe na zimáku!

A teď hlavní důvod! Na celý tento týden jsou hlášeny tropy, úterního dne nevyjímaje. Ve Zlíně má být minimálně 32 stupňů. A kam se jinam schovat než na zimák? Střetnutí s Prostějovem může nabídnout zajímavou podívanou a hodně gólů. Zchladíte se a příjemné spojíte s užitečným!

Majitelé permanentních vstupenek se na zápas dostanou zdarma. Ostatní fanoušci zaplatí 100 korun.