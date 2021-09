Berani do televizního zápasu už vstupovali bez Roberta Svobody, který na pozici hlavního trenéra rezignoval. Jako lodivod zlínské lavičky byl uvedený dosavadní asistent Martin Hamrlík, asistenta vykonával kouč zlínské juniorky Luboš Jenáček.

Trenérské duo se v Olomouci nemohlo spolehnout na nově zraněného kapitána Fořta a brankáře Kašíka, stále chyběli Němec, Ferenc a Vopelka, jenž už je znovu v tréninku. Za Olomouc naopak podruhé v kariéře proti zlínským nastoupil gólman Jakub Sedláček, premiérově poté bek Dalibor Řezníček.

Vstup do zápasů se Zlínu vůbec nevydařil, hned po dvaadvaceti vteřinách prohrával, výbornou přihrávku Krejčího potrestal Kucser. Ani podeváté v letošní sezoně se tak nedostal do vedení. Berani se i díky brzké přesilové hře brzy dostali zpátky do hry, Mikúš během početní převahy trefil tyč. Ve 12. minutě se už prosadil Novotný, který v útočném pásmu parádně mířil do branky Sedláčka.

Rovněž ve druhém dějství se domácí dostali do vedení. Řezníček těsně před modrou vystřelil a jeho pokus po chybě Hufa překvapivě skončil za zády mladého brankáře Beranů. Domácí ve 34. minutě navíc vstřelili třetí branku. Hosté měli šancí na snížení, Veselý však trefil pouze tyč.

Situace ze začátku třetiny se opakovala také na potřetí, Mora tentokrát zužitkovala početní převahu. V přesilové hře se nakonec prosadili také Berani, druhou trefu v sezoně přidal Trška. Ani to však na body nestačilo.

Tipsport ELH, 9. kolo

HC Olomouc – PSG Berani Zlín 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Kucsera (Krejčí), 24. Řezníček (Kunc, J. Káňa), 34. J. Knotek (Burian, Švrček), 43. Ondrušek (Krejčí, J. Káňa) – 12. M. Novotný, 55. Trška (T. Mikúš)

HC Olomouc: J. Sedláček (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – Kucsera, Krejčí (A), J. Káňa – Burian, J. Knotek (A), Navrátil – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula.

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Trška, M. Novotný, Suhrada, Žižka (A), Gazda, Hamrlík, Dluhoš – Šlahař, T. Mikúš, Kubiš (C) – Köhler (A), Honejsek, R. Veselý – Okál, Hejcman, Fryšara – Sebera, P. Sedláček, Karafiát.

Rozhodčí: Pešina, Pilný – Kajínek, Axman

Diváci: 5 114