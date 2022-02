„Valentin Claireaux, který se před měsícem vrátil do Zlína z Mladé Boleslavi, odchází do Švýcarska, kde bude působit do konce sezony. Stejně jako na Daniel Gazdu byla uplatněna opce na následující sezonu a dohrání sezony spojené v jiné soutěži bylo součástí dohody, protože Valentin má zájem i letos reprezentovat Francii," uvedl klub během pondělního večera.